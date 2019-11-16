مشاركة الطهاة الأذربيجانيين في البطولات الدولية بنجاح

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

في 15 نوفمبر، عقدت مجموعة شركات “ترند” مؤتمراً صحفياً في المركز الوطني للطهي حول النجاحات التي حققها طهاة المركز المشاركين في البطولات الدولية.

أفادت وكالة أذرتاج أن نائبة مدير المركز الوطني للطهي لأذربيجان والمديرة التنفيذية للجمعية الوطنية للطهي في أذربيجان جيران عسكروفا أبلغت معلومات عن نتائج مشاركة الطهاة في بطولة "ذوق أوزبكستان" للطهاة في طشقند ومهرجان “BestCookFest - 2019” الدولي لتكنولوجيات المطاعم في مدينة تشيرنوفتسي الأوكرانية. أفادت جيران عسكروفا أن الطاقم الأذربيجاني احتل المركز الأول في البطولة في أوزبكستان وحصلت سلطنات حسنوفا على الميدالية الذهبية في تصنيف الواجبات السمكية على الميدالية الفضية في تصنيف الواجبات النباتية. وفي البطولة في أوكرانيا حصل عضو الطاقم الأذربيجاني رستم مختاروف في تصنيف الألوان المعاصرة على الميدالية الفضية وفي تصنيف المطبخ الوطني على الميدالية الذهبية.