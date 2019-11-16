معرض بعنوان " ثقافة المجتمعات الإسلامية وتراثها" في باكو

باكو، 16 نوفمبر، (أذرتاج).

أقيم في أمس الجمعة في متحف الفن الوطني الاذربيجاني بباكو معرض بعنوان "ثقافة المجتمعات الإسلامية وتراثها".

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن وزير الثقافة الاذربيجاني ابولفاس قاراييف القى كلمة في افتتاح المعرض وقال فيها أن أذربيجان تقام فيها في السنوات الأخيرة العديد من الفعاليات الدولية المختلفة مشيدا بأهمية المعرض المذكور في إطار القمة العالمية الثانية لزعماء الأديان المنعقدة في باكو. وذكر وزير الثقافة أن المعرض يتم عرض فيها صور ومؤلفات مختلفة عن ثقافات وتراث أذربيجان وتركيا والامارات العربية المتحدة ومصر والعراق ومصر واوزبكستان وباكستان وتركمانستان وغيرها من الدول الإسلامية.

ثم القى عبدالعزيز عثمان بن التويجري المدير العام السابق للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم (إيسيسكو) كلمة في الحفل وتحدث فيها عن مكانة أذربيجان المهمة في العالم الإسلامي. وذكر أن أذربيجان بصفتها عضوة في الإيسيسكو منذ عام 1991م فلها علاقات وثيقة مع تلك المنظمة مشيرا الي أن هذا المعرض دليل علي الأهمية التي توليه أذربيجان بالثقافة العالمية خاصة الثقافة الإسلامية منها معربا عن شكره للحكومة الأذربيجانية على تنظيم هذا المعرض.