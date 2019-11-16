الضيوف من مصر يزورون معهد الإلهيات

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

زار الوفد المصري الذي سافر إلى أذربيجان للمشاركة في قمة باكو الثانية لقادة الأديان العالمية معهد الالهيات الأذربيجاني.

أفادت أذرتاج أن الوفد المصري ضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب المصري رئيس الاتحاد العالمي للأشراف السيد محمود الشريف ومستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية أسامة الازهري ورئيس اللجنة البرلمانية المصرية للشؤون الدينية والاوقاف الرئيس السابق لجامعة الازهر أسامة العبد ورئيس اتحاد منظمات الجاليات الأذربيجانية في مصر سيمور نصيروف.

أفادت أذرتاج عن بيان المعهد أن رئيس المعهد جيهون محمدوف ذكر أن العلاقات بين البلدين في المستوى العالي. وقدم للضيوف معلومات مفصلة حول المعهد مؤكدا أن المعهد يخصص بالغ الأهمية لاقامة العلاقات الدولية وجامعات مصر خاصة التعاون مع جامعة الازهر.

ورفع الضيوف الشكر على قيادة المعهد مشيرين إلى كون العلاقات الأذربيجانية المصرية في المستوى العالي مع الإشارة إلى أهمية إقامة علاقات تعاون بين جامعات كلا البلدين.

ثم اجتمع الضيوف المصريون مع أسرة المعهد.

ألقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب المصري رئيس الاتحاد العالمي للأشراف السيد محمود الشريف كلمة تحدث فيها عن انطباعاته من زيارة أذربيجان. واعرب عن امتنانه من زيارة المعهد واجتماعه بأسرته متمنيا نجاحا لفعاليات المعهد.

ثم خطب في الاجتماع مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية أسامة الازهري وقدم معلومات مفصلة حول تاريخ جامعة الازهر والتخصصات المدرسة بها منوها إلى أن الجامعة ذات التاريخ الألفي تدرس فيها العلوم العلمانية أيضا بجانب العلوم الدينية.

وتمنى أسامة الازهري نجاحا لفعاليات المعهد اللاحقة موصيا المتعلمين في المعهد بدعوتهم الناس للوحدة والتضامن.

وتحدث رئيس اللجنة البرلمانية المصرية للشؤون الدينية والاوقاف الرئيس السابق لجامعة الازهر أسامة العبد بدوره في كلمة ألقاها عن أهمية هذا الاجتماع والمستوى العالي القائم للعلاقات الشاملة بين البلدين متمنيا للطلبة نجاحا.

وفي ختام الاجتماع خطب رئيس المعهد محمدوف رفع فيه شكرا للضيوف على الزيارة.

وعقب الاجتماع تفقد الضيوف المصريون مكتبة المعهد ومركز المعلومات.