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    ثقافة


    الحفل الموسيقي في باريس تحت اشراف قائد الأركسترا الأذربيجاني

    ١٨.١١.٢٠١٩ [٠٠:٠٠]

    باريس، 17 نوفمبر، أذرتاج

    أقيم الحفل الموسيقي لجوقة "Zoroastri" (زرادشت) بإدارة قائد أركسترا الأذربيجاني والفنان الحائز على لقب الجدارة والحائز على جوائز المسابقات الدولية والقائد الأكبر لأركسترا مسرح الأوبرا والبالية الأكاديمي أيوب غولييف وقائد الأركسترا الفرنسي المعروف سالفيتري دي روشفورتون.

    في بداية الحفل، قدم جيرارد بيدراغليو، رئيس جمعية باريس للجوقات الغنائية وراعي فرقة زرادشت، معلومات مفصلة عن أذربيجان وتاريخها وكذلك عن أيوب غولييف وأنشطته.

    تم أداء أعمال يوهان سيباستيان باخ وولفغانغ أماديوس موتسارت في الحفل المكون من جزئين.

    تجدر الإشارة إلى أن ذخيرة جوقة "زرادشت" تشمل على الأكثر موسيقى القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر ويشترك فيها الممثلون من الشعوب النختلفة.

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