رئيس أكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان: يجب على العلماء الإيرانيين والأذربيجانيين العمل سوياً للكشف عن الحقائق التاريخية

باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج

عقد في 16 مارس الاجتماع مع الوفد برئاسة الدكتور أبو ذر إبراهيمي تركمان، رئيس منظمة العلاقات الثقافية والإسلامية في جمهورية الإسلامية الإيرانية في مقر الهيئة الرئاسية لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان. ويضم الوفد السفير الإيراني لدى أذربيجان جواد جهانجيرزاده ورئيس المركز الثقافي الإيراني عسكر فارسي.

أفيد من الأكاديمية لأذرتاج أن رئيس أكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان الأكاديمي رامز مهدييف رحب بالضيوف وتحدث عن العلاقات الودية التاريخية بين أذربيجان وإيران. وقال إن توسيع التعاون بين البلدين هو نتيجة لسياسة ثابتة وبعيدة النظر يتبعها الرئيس إلهام علييف.

تحدث الدكتور أبو ذر إبراهيمي تركمان، رئيس منظمة العلاقات الثقافية والإسلامية في إيران، عن الدور الاستثنائي للعلوم في تنمية المجتمع.

ثم أهدى أبو ذر إبراهيمي تركمان الكتب التي نشرها المركز الثقافي الإيراني إلى الأكاديمي رامز مهدييف.

أهدى رئيس أكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان الأكاديمي رامز مهدييف أيضاً كتاب "مقامات أذربيجان في المنمنمات" وكتاب "غزل" لعماد الدين النسيمى للضيف