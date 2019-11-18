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    عقد الندوة الدولية الثالثة حول أورام المسالك البولية في باكو

    ١٨.١١.٢٠١٩ [٠٠:٢٧]

    باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج

    في 16 نوفمبر، استضافت باكو الندوة الدولية الثالثة لأمراض أورام المسالك البولية التي ينظمها المركز الوطني لعلم الأورام لوزارة الصحة في جمهورية أذربيجان.

    افادت وكالة أذرتاج أن الندوة نوقشت دور التعاملات الحديثة مع أمراض أورام المسالك البولية والجوانب المختلفة للعلاج وخاصة في مجال المسالك البولية والأورام وكذلك المشاكل الواردة.

    عشية الندوة الدولية الثالثة لأورام المسالك البولية، في 15 نوفمبر في المركز الوطني للسرطان تم إجراء تدريبات وسلسلة من العمليات الجراحية بجهاز المنظار (لاباروسكوبيا).

    من الجدير بالذكر أن الندوة معتمدة من قبل المجلس العلمي الطبي لجمهورية أذربيجان وأصدرت 16 شهادة. في نهاية الحدث، حصل المشاركون على شهادات.

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