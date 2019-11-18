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    علم وتعليم


    رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية يستقبل نائب رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الجورجية

    ١٨.١١.٢٠١٩ [١٣:٠٧]

    باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

    استقبل رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية الأكاديمي رامز مهدييف نائب رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الجورجية الأكاديمي روين متريويلي.

    أفادت أذرتاج عن بيان أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الطرفين بحثا في اللقاء مسائل المزيد من تطوير العلاقات بين أكاديميتي العلوم الوطنية الأذربيجانية والجورجية.

    واكد رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية الأكاديمي رامز مهدييف على إعارة أذربيجان أهمية خاصة على مستوى الدولة للعلاقات مع جورجيا الصديقة والمجاورة.

    وتحدث نائب رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الجورجية الأكاديمي روين متريويلي عن لقاءاته مع الزعيم الشعبي العام حيدر علييف مؤكدا على وجود فرص واسعة من اجل المزيد من تطوير التعاون العلمي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.

    AZERTAG.AZ :رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية يستقبل نائب رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الجورجية
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