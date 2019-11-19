الإعلان عن برنامج الابتعاث لدرجة الدكتورة لربيع 2020

باكو، 19 نوفمبر (أذرتاج)

في 18 نوفمبر، عقدت وزارة التعليم مؤتمراً صحفياً تحت عنوان قواعد التمويل واختيار مواطني جمهورية أذربيجان للدراسة على مستوى الدكتوراه في الخارج في إطار "برنامج الدولة لزيادة القدرة التنافسية الدولية لنظام التعليم العالي في جمهورية أذربيجان للفترة 2019-2023".

افادت وكالة أذرتاج أنه في المؤتمر الصحفي، أعلن أن مجلس الوزراء صادق على "قواعد اختيار مواطني جمهورية أذربيجان للدراسة على مستوى الدكتوراه في الخارج في إطار برنامج الدولة لزيادة القدرة التنافسية الدولية لنظام التعليم العالي في جمهورية أذربيجان للفترة 2019-2023" و"قواعد تمويل الدراسة على مستوى الدكتوراه لمواطني جمهورية أذربيجان في مؤسسات التعليم العالي الأجنبية المرموقة في إطار برنامج الدولة لزيادة القدرة التنافسية الدولية لنظام التعليم العالي في جمهورية أذربيجان لعام 2023".

وأُبلغ أن برنامج الدولة المشار اليه يوفر تمويل دراسة الدكتوراه في الخارج لاعداد الكوادر الوطنيين. والهدف هو تعزيز القدرات الأكاديمية للجامعات المحلية. لهذا الغرض، سيتم إعداد الكوادر المحليين الماهرين لمؤسسات التعليم العالي والأبحاث العلمية المحلية بموجب التخصصات ذات الأولوية لتعليم الدكتوراه لمواطني جمهورية أذربيجان في الخارج.

أشير إلى أنه يحق لمواطني أذربيجان فقط المشاركة في البرنامج. سيتم تحديد مرشحين من قبل اللجان ذات الصلة التي تشكلها وزارة التعليم وتعمل على أسس اجتماعية. تتألف لجان الحوار من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، من الوزارة وصندوق النفط لدولة لجمهورية أذربيجان والهيئات (الجهات) الحكومية التي تنفذ سياسة الدولة (التنظيم) في مجال تخصصات المرشحين. قد تضم لجان الأشخاص الذين يحملون شهادة الدكتوراه في الفلسفة (للعلوم) في المجال ذي الصلة بمجالات تخصص المرشحين. يرأس موظفو الوزارة الأعضاء في اللجان ذات الصلة تلك اللجان.

وقد أشير أيضاً إلى أنه لا يحق للأشخاص الذين أكملوا أكثر من نصف الفترة المحددة للدراسة على مستوى الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات والمنظمات العلمية في جمهورية أذربيجان على نفقات الدولة وكذلك الذين أكملوا دراسات الدكتوراه في الخارج على أساس برامج الدولة لجمهورية أذربيجان والعقود الدولية في جامعات الدول الأجنبية والحاصلين على درجة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي في البلاد التقدم بطلب المشاركة في "برنامج الدولة لزيادة القدرة التنافسية الدولية لنظام التعليم العالي في جمهورية أذربيجان للفترة 2019-2023".

أشير إلى أن تمويل التعليم للمشاركين في "برنامج الدولة لزيادة القدرة التنافسية الدولية لنظام التعليم العالي في جمهورية أذربيجان للفترة 2019-2023"سيتم على أساس العقد الثلاثي المبرم بين وزارة التعليم في جمهورية أذربيجان والمشارك في البرنامج ومؤسسة التعليم العالي لجمهورية أذربيجان التي وافقت على إبرام عقد العمل مع المشارك في البرنامج بعد إتمام الدراسة. سيتم تحديد شكل العقد من قبل الوزارة. سيتم تحويل أجور تعليم المشاركين في البرنامج بواسطة الوكالة الممولة على أساس الطلبات المقدمة من وزارة التعليم بالعملة الأجنبية أو المانات الأذربيجانية بسعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي لجمهورية أذربيجان. يدفع الدارسون في الدكتوراه رسوم التأشيرة ورسوم التسجيل في بلد الدراسة.

سيتم تحويل نفقات المعيشة الشهرية للمشاركين في البرنامج إلى الحسابات المصرفية لمؤسسات التعليم العالي الأجنبية على أساس المستندات الداعمة (الفواتير). ستتم تغطية نفقات المعيشة الشهرية للمشارك في البرنامج من خلال حساب مصرفي لمؤسسة التعليم العالي الأجنبية لبلاد الدراسة. سيوفر التمويل للمشاركين في البرنامج على أساس سنوي (السنة الأكاديمية) أو الفصل الدراسي. أشير إلى أنه نتيجة لتمويل دراسة الدكتوراه في الخارج، لمواطني جمهورية أذربيجان في 500 جامعة مرموقة في تصنيف التايمز للتعليم العالي “Times Higher Education (THE) World University Rankings”, والتصنيف العالمي للجامعات العالمية (شنغهاي)

“Academic Ranking of World Universities (Shanghai)” سيتم توفير العمل الأكاديمي أو الإداري للخريجين من دراسة الدكتوراه على أساس العقود الثلاثية المبرمة مع المؤسسات التعليمية وكذلك بغية تطبيق الخبرات الدولية التي حصل عليها الخريحون من دراسة الدكتوراه في الخارج في إطار برنامج الدولة في مجال التعليم والعلوم في أذربيجان وإعداد الكوادر عاليي المهارات على أساس المجالات المحددة بموجب سوق العمل من التخصصات والحرف وتعزيز القدرات التنافسية الدولية للنظام التعليمي المحلي.

أبلغ الممثلون عن الصحافة أنه في تاريخ 18 نوفمبر، صدر الإعلان عن دراسة الدكتوراه على أساس البرنامج المشار إليه أعلاه للفصل الربيعي لعام 2020.