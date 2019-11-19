سالم المالك: علاقات أذربيجان بالإيسيسكو لها تاريخ غني

باريس، 19 نوفمبر، أذرتاج

تتمتع أذربيجان بتاريخ غني من العلاقات مع الإيسيسكو. وتنمو هذه العلاقات وتتعزز باستمرار تحت الرعاية الشخصية لرئيس جمهورية أذربيجان.

صرح بذلك الدكتور سالم بن محمد المالك، مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والذي شارك في الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو في تصريحاته التي أدلى بها لمراسلة وكالة أذرتاج.

وفي تطرقه لأهمية المنتدى الدولي للمنظمات غير الحكومية لحماية التراث الثقافي غير المادي في باكو في العام الماضي، قال المدير العام للإيسيسكو:" أنا راض جداً عن اجتماعي مع وزير الثقافة لأذربيجان. تحدثنا عن التعاون بين أذربيجان والإيسيسكو. أحد أهم مجالات تعاوننا التي تولى لها أذربيجان أيضاً أهمية بالغة هو حماية التراث الثقافي. تولي أذربيجان اهتماماً كبيراً لحماية التراث الثقافي. ويعد عقد المنتدى الدولي للمنظمات غير الحكومية لحماية التراث الثقافي غير المادي في باكو في العام الماضي من أبرز الأدلة على هذا الاهتمام".

أفاد أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول المشاريع المستقبلية. تمت مناقشة تنفيذ مشاريع الحفاظ على التراث في إطار الإيسيسكو. من خلال هذا المشروع، يمكننا المساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي في العالم الإسلامي.

قال المدير العام للإيسيسكو أيضاً: "أعتقد أن أذربيجان هي نجمة ساطعة في سماء المنطقة. لقد زرت باكو مرتين. سحرني المزيج من التراث التاريخي والقيم الثقافية واتجاهات التنمية الحديثة في اذربيجان. يفتتن الإنسان المتجول في شوارع باكو بانسجام الحاضر والماضي ".

شهله أغالاروفا

المراسلة الخاصة لأذرتاج

باريس