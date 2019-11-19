وزيرا الثقافة الاذربيجاني والكرواتي يناقشان التعاون الثنائي

باريس، 19 نوفمبر، (أذرتاج).

التقى وزير الثقافة الاذربيجاني ابولفاس قاراييف علي هامش مشاركته في الدورة الـ40 للمؤتمر العام لليونيسكو مع وزيرة الثقافة الكرواتي نينا كورزينك.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول التعاون في مجال الثقافة بين البلدين وآفاق تطويره.

وتحدث الوزير ابولفاس قاراييف عن برنامج التعاون الثقافي للأعوام 2019-2021 بين وزارتي الثقافة الاذربيجاني والكرواتي الذي تم توقيعه في اطار زيارة الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الي كرواتيا في العام الماضي متطرقا الي مشاريع مشتركة يتم تنفيذها بين البلدين وفقا للبرنامج المذكور.

وجاء في اللقاء أن أذربيجان ستشارك بشكل فعال في سلسلة الفعاليات المزمع اقامتها في شهر ابريل للعام القادم بمناسبة اعلان مدينة رييكا عاصمة للثقافة الأوروبية.