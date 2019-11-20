إنتاج أكثر من 19.2 مليارات كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية

باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أنتج أكثر من 19 مليارا و913.7 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال 10 أشهر للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 17 مليار و698.9 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطة الطاقة الحرارية مليار و381.9 مليون كيلو واط ساعي منها في محطة طاقة المياه و37.8 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الشمسية و92.4 مليون كيلو واط ساعي في محطة طاقة الرياح.