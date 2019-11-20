نهى سالم تكتب: “قطرةُ حبرٍ من بحرٍ أذري “ من السودان إلى أذربيجان الجنة التي تسمى “البرزخ الميدي “

باكو، 20 نوفمبر (أذرتاج).

كتبت الكاتبة السودانية المعروفة نهى إبراهيم سالم مقالا عن أذربيجان تحت عنوان "قطرةُ حبرٍ من بحرٍ أذري" ونشرته عدة مواقع إخبارية وصحف سودانية منها "ترياق نيوز" وتتشرف وكالة أذرتاج إعادة بثه:

خُلق الإنسان مجبول على حب الجمال بعقله وقلبه، وروحه توّاقةٌ إليه أينما وُجِد .

ليتني أعرف كيف أجمع النجمات كتلة واحدة ثم أعتصرها حبراً ذهبياً أكتب به في صفحة الأيام عنها .. تلك البلاد العريقة الفاتنة أي تعبير قد يصورها ويليق بها سوى تحفة الشاعر السوداني الجميل عمار البطحاني حين قال :

أشهِدتَ غيماً يغسل الأرواحا

أم هل رأيت البدر يمطر راحا

ألفيتُ وجه الأرض يلتحف الندى

والطل ينثر في المدى الأفراحا

والموج في بحر القصيدة ينتشي

متبسماً يروي الجمال صراحا

ورد الربيع يغازل القمري هوىً

فحكى حنين قلوبنا صداحا .

حقاً إن الأماكن الرائعة دائماً ما تترك آثارها فينا فكيف لو كان المكان (أذربيجان) الجنة التي تدعى بـالبرزخ الميدي تحدها روسيا من الشمال وجورجيا من الشمال الغربي وأرمينيا من الغرب وإيران من الجنوب وبحر قزوين من الشرق .

تلك البلاد سحرتني وأنا أحلّق في سمائها بألف جناح للفرح، أقرأها شبراً شبرا مذ ميلاد عصور ما قبل التاريخ والتي وضعت بصمتها في بعض المقابر والكهوف عبر منحوتات صخرية وجدارية تحكي مفاهيم القدماء والعادات الدينية والصيد والسحر بشخوص راقصة وحيوانات ورموز مختلفة للطبيعة فظلت شواهد باقية حتى الآن مروراً بكثير من الحضارات والغزوات والحكام والإمبراطوريات والممالك مثل الميديّة، الأخمينية، الإسكندر الأكبر، الفرس الساسانية، البيزنطية، الأموية، الأتراك السلاجقة، المغول، الجلائرية، إمبراطورية تيمورلنك، الشرونشاهية، الصفوية، العثمانية، ثم الروسية ..

والكثير من الفترات الحاكمة المعقدة التي تحتاج لمساحات أوفر لتفصيلها وترتيبها، وحتماً لن أنسى دخول الإسلام وانتشاره فيها منذ عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا لوحده كان نقلة مغايرة تماماً .

ما يدهشني حقاً هو قوة هذه البلاد وثباتها رغم كل الصراعات والمتغيرات مما ينم عن قوة إنسانها وقدرته على التخطي والتقدم بإصرار وذكاء وصبر وحكمة، وهو ذاته الإنسان الذي جعلها الآن جنة في الأرض لا تفارق الابتسامة وجه زائرها، وما زلت أحلّق في سمائها بشغف ابتداء من إقليم ناخيتشيفان ثم أتجول بين جبال القوقاز وجبال القوقاز الصغرى وكأني أقف بين لوحتين عظيمتين، ثم أعرّج على أعلى القمم في ( جبل بازار ديوزي) وأحط على نهر كورا الذي تحدى هذه السلاسل الجبلية واخترقها ليجتاز سهول كورا أراس برفق تام، فأمُر بشوق على رافده الرئيسي أراس.

ولن أنسى إلقاء التحية على نهري (ترتر و أكيرا) وبساتين الكروم والتوت، ثم على قره باغ و خيولها الأصيلة ذات السلالات النادرة، قبل أن ينتهي بي التطواف في أروع وأغرب وأشد الأماكن دهشةً أقف أمام أكبر عدد من البراكين الطينية في العالم وأقدمها. 350 بركاناً أعنفها وأشهرها بركان جراسو و بالفعل إن المكان يشبه سطح القمر كما يقولون .

سحر أذربيجان يحرض عيني للتصفح أكثر وأكثر صوراً وكتابةً. بضوء الفضول ومتعة التجوال فأرتاد كل جزء فيها بلهفة للجزء التالي، أحاول لملمة كل تفاصيلها لكن أمام امتدادها أبدو كمن يُهيئ شباكه لصيد الشهب .

أسترد أنفاسي كاملة لأبدأ سفري فيها من جديد بذات الروح التوّاقة، يقودني وحي خيال سرقني مني لأعيش واقعها وكأنه سينما 7D بداخلي.

وها أنا أتنقل مع تطورات فنونها عبر التاريخ من زخارف وحِرف يدوية ونحت على الخشب والعظام والأحجار ثم الفنون التطبيقية والنقش على المعادن، صنع الحُلي والمجوهرات، الجلود، النسيج، الطباعة، الحياكة، التطريز، النقوش البارزة على البلاط والزخارف والخط والفنون البصرية بتطوراتها .

ثم بدأت الثقافة الإسلامية الإيرانية والعربية تمتزج بالفارسية وتنتشر في أراضي أذربيجان الحديثة في بناء المساجد والأضرحة والقلاع والقصور بتماهٍ رائع بين الحضارتين الغربية والشرقية، وتم إنشاء مدارس فنية من أجل هاته الإبداعات بإبداع معماري اكثر روعة .

وللسجاد الأذربيجاني تفاصيل وسحر وحكايات تجعله في مقدمة الفنون.

سعيدة جداً بتجوالي مستمتعة بدقة التصاميم و رقة اللمسات والألوان، أنقل بصري بإعجاب بين كل اللوحات والأعمال الفنية الشهيرة، فبرغم التغيرات التي طرأت على الفن في مختلف الحقب التاريخية إلا أنها ظلت محتفظة بأصالتها وجذورها مثلها مثل التراث الثقافي الضخم الذي عمره آلاف السنين وقد تشكل وتنوع أيضاً بفعل التحولات التاريخية المستمرة. ما أجملك أذربيجان وأنتِ تختالين اعتزازاً بتراثك الثقافي الثري الممزوج بين الموسيقى الشعبية التقليدية والرقص والأفلام والأعمال الأدبية، فها أنا أشهد حفلات الزواج المضمخة بالأصالة، والرقصات الشعبية بالزي التقليدي الباهر، والمهرجانات البديعة الممتعة مثل (مهرجان الرمان) في مدينة غويشاي وسط أذربيجان احتفالا بهذه الفاكهة المحبوبة محلياً .

و (مهرجان موغام) السنوي، وموغام اسم الموسيقى الكلاسيكية الشهيرة المرتبطة بالصوفية وهي أقرب للتقليدية. و(مهرجان بنوروز) حيث يترك الأطفال حقائب أو قبعات خارج أبواب المنازل ويطرقونها ثم يختبئوا ثم يعودوا ليجدوها مكتظة بالهدايا.

يا هذه البلاد التي أسرتني وشغلت تفكيري مثلما شغلت مكانة عظيمة في دواوين الشعر العربي ولدى الشعراء العرب كالبحتري و أبوتمام والذبياني وأبوفراس الحمداني وغيرهم ممن نظم فيها ألطف القصائد في كتب التراجم والتواريخ الأدبية وغيرها مما يبدي مكانتها في التراث الإسلامي ومدى الحميمية بينها والعرب، وهنا أطُل على متحف نظامي الأدبي ثم أمُر بسرور على شارع نظامي في العاصمة باكو فهو من أكثر الأماكن حيوية وفخامة وتجارة وجذبا. نظامي كنجوي هو الشاعر الأذري الشهير ، ولد في مدينة كنجة في أذربيجان وقرض قصائده باللغة الفارسية.

وها هي نزهتي الآن تبدأ في باكو العاصمة الساحرة الساهرة بمعنى الكلمة ..فالحياة الحقيقية فيها من بهجة ومرح وزحمة وانشغال وصخب.. كلها تكون ليلاً باكو٭ نجمة الليل الوفية، تعانق قدماي شوارعها، ألمس بيداي جدرانها وأبوابها، أتحسس ازهارها وأملأ صدري بالعبير ، تلفح وجهي نسائمها، أستمع لصوت المارة بلغتهم الأذرية المطعمة بشيء من التركية والعربية والفارسية معاً، وصوت العصافير والنوافير، والسيارات التي تلسعني أنوارها وأتحاشاها عند كل عبور، أدخل المحلات، أقلب البضائع ويلفت انتباهي فن الكروشيه الساحر ، أتحدث مع الباعة، أتجول بين المكتبات، أدخل المقاهي لأحظى بالشاي الأذري المشهور بجودته عالمياً مع قطع الحلوى. يروقني جداً طعمه الممزوج بالنعناع والزعتر والليمون وماء الورد فأبتسم بينما تتعالى همسات الزوار ألقاً، أدفع فاتورتي والبقشيش بهجةً وامتناناً، أخرج ليداعبني برد عابر وملامح تلك الوجوه الأصيلة ذات الابتسامة الذهبية المعروفة. باكو هذه العروس المتباهية بفتنتها تمشي بغنج على طول بحر قزوين، تجمع بين المدينة القديمة المسورة والحديثة المتبخترة بشكل غريب وأجمل ما يزينها في المساء تاجها ذي الثلاثة أبراج الشبيهة باللهب (أبراج اللهب) وأعتقد أن فكرة التصميم مستوحاة من اشتهار أذربيجان باسم أرض النار نظراً لاكتشاف أول نار في التاريخ بها . بالإضافة للعديد من المعالم السياحية البارزة فيها .

والمدينة القديمة أو القلعة في وسط باكو تضم برج العذراء وقصر ملوك شيروان وقصر شيرفانشاهين الذي بني حين أصبحت باكو عاصمة مملكة شيرفانشاه. وفي هذه القديمة تذهلني الحِرف اليدوية والمنسوجات والملابس الوطنية التقليدية والعديد من المحال التي توفر الهدايا التذكارية للزوار.

وبالطبع لم أنسى في نزهتي الخيالية هذه أن أمُر على متحف الفن المعاصر ويضم أكثر من 900 من الأعمال الفنية لفنانين قدامى. ومتحف التاريخ وبه أكثر من 300,000 قطعة أثرية، وهو أكبر المتاحف الأذرية على الإطلاق .

والأجمل هو متحف السجاد و يشبه في تصميمه الخارجي سجادة ملفوفة بديعة الزخارف والرسومات. وفيه يتعرف الزائر على كيفية نسج السجاد التقليدي. وليس هناك جمال مثل مركز حيدر علييف الذي صممته المصممة العراقية المحترفة المذهلة (زها حديد) على هيئة أمواج البحر كأجمل تحفة معمارية ويضم المركز معرض تذكاري لحيدر علييف حاكم أذربيجان في العهد السوفيتي، ومعرض فني، ومكتبات، ومطاعم، وقاعة حفلات موسيقية، وقاعة مؤتمرات ومعارض ثقافية. وكل الجمال في روعة مسجد باب الهيبة المتفرد في تصميمه بالنقوش والزخارف الإسلامية الأنيقة.

ولم تفوتني زيارة معبد النار التاريخي عريق الحكايات وكذلك زيارة الحديقة المائية وما أروعها والتعريج على حديقة أبشيرون وهي براحات من الأراضي المحمية وتنوع كثيف من النباتات والحيوانات البرية، ثم الاسترخاء في متنزه جوبوستان الوطني الشهير برسوماته الصخرية الأثرية التي تحكي أنشطة القدماء وطقوسهم. باكو هي أعظم المدن على الإطلاق وأجملها لكن ثمة مدن أيضاً لها من السحر ما يجعلها سياحية في غاية الأهمية وتترك آثارها في القلب كنقش لا يُمحى مثل مدينة ( غابالا) ذات الطبيعة الخلابة الآسرة ومدينة ( شاكي) تأتي بعد باكو في جمالها وتعد من اكثر مدن العالم سحرا ومدينة (كنجة) ولا تقل جمالاً وحضوراً عن سابقاتها ومدينة (قوبا) بها طبيعة ساحرة وجبال ذات قمم ثلجية، ومن ضمن جمالياتها أروع المساجد المزخرفة مثل مسجد جمعة ومسجد سكينة هانم بالإضافة لأجمل الفنادق وأفخرها والعديد من المدن والأماكن التي تفوق الخيال.

أذربيجان قوة اقتصادية استثمارية لا يستهان بها، ونهضة علمية عملية فائقة التفوق، و وجهة سياحية لا يُعلى عليها، و محرك رئيسي في جميع القضايا الإقليمية، ويد محافظة قوية على التنوع الثقافي وبناء جسور التواصل وتمتين العلاقات بين الحضارات المختلفة. والكثير عن أذربيجان مما يصعب سرده في هذه المساحة الضيقة. وكل هذا بفضل حكمة وحنكة وذكاء ومثابرة وقوة إرادة فخامة الرئيس الحالي إلهام علييف نجل الحاكم العظيم الأسبق حيدر علييف.

وبعد كل هذا التجوال الممتع أليس حريٌ بي تناول مشروب فواكه طازجة وبعض من الأطباق المحلية الأذرية وأشهرها مثل بلاف ودشبرة ولافانجي وكوتب ودوفغا وكفتة وكباب ودولمة وبقلاوة وشكربرة؟!

وللعلم.. فقد عُرف المطبخ الأذري بالمذاق الحاد والرائحة الفريدة النفاذة من كل أنواع التوابل والأعشاب والخضر بأنواعها واللحوم المختلفة عدا لحم الخنزير إذ تأثر المطبخ الأذري بمطالب الإسلام. وتظل مطاعم أذربيجان دائماً في المقدمة وضمن المطاعم الأكثر تميزاً ورقياً وبهجة في العالم.

ولأن الأجواء الأذرية تبقى في كل الفصول ساحرة أردد ما أنشده الشاعر البطحاني:

الموج في بحر القصيدة ينتشي

متبسماً يروي الجمال صراحا

ورد الربيع يغازل القمري هوىً

فحكى حنين قلوبنا صدّاحا .