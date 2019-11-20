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    علم وتعليم


    افتتاح مركز "مولانا" للبحوث الفلسفية الأدبية في جامعة خزر الأذربيجانية

    ٢٠.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٠]

    باكو، 20 نوفمبر (أذرتاج).

    أقيم حفل افتتاح مركز "مولانا" للبحوث الفلسفية الأدبية في جامعة خزر الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الحفل جمع كلا من مؤسس جامعة الخزر ورئيس مجلس أمناء ومدراء الجامعة البروفيسور هامليت عيساخانلي ورئيسة الجامعة ايراده خليلوفا ورجل العمل شهرام عرومي وغيرهم من الضيوف.

    AZERTAG.AZ :افتتاح مركز "مولانا" للبحوث الفلسفية الأدبية في جامعة خزر الأذربيجانية
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