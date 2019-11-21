البعثة الأثرية الدولية الأذربيجانية والكازاخستانية تجري دراسات ميدانية في شاكي

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

أجرت البعثة الأثرية الدولية الأذربيجانية والكازاخستانية لمعهد الآثار والإثنوغرافيا للأكاديمية العلوم الوطنية في أذربيجان بحثاً ميدانياً في "تبه باشي" التاريخي في قرية فاضل في منطقة شاكي.

أفيد من المعهد لوكالة أذرتاج أنه في الفترة من 15 أكتوبر إلى 20 نوفمبر، أجريت تحليلات داخل المبنى للمواد وتم إعداد التصميم الفوتوغرافي على أساس التصويرات باستخدام الطائرات المسيّرة لمواقع الحفريات والمقاييس المحددة بواسطة جهاز قياس الأبعاد والزوايا. وقام الخبراء لمجمع التكولوجيات المتقدمة لأكاديمية العلوم بتنفيذ أعمال التصوير باستخدام الطائرات المسيرة.

يترأس دكتور الفلسفة في التاريخ زاور حسنوف الجانب الأذربيجاني في البعثة والرئيس المشارك للبعثة من الجانب الكازاخستاني السكرتير العلمي متحف ومحمية "بيريل" التاريخي والثقافي والعضو المراسل لمعهد الآثار الألماني زين الله شماسييف. ويجري البحث على أساس العقد الموقع بين معهد الآثار والإثنوغرافيا ومتحف ومحمية "بيريل" التاريخي والثقافي.

كشفت من خلال التحقيقات الأثرية عن آثار مقابر ومذابح المحفوظة بدرجات متفاوتة وتعود إلى عهد الحديد والثقافة اليونانية والرومانية. أحد المعالم الأثرية هو القبو داخل القلة والآخر هو في شكل المعجن والباقي هي مقابر رملية. تم اكتشاف جوانب مختلفة من حياة وثقافة السكان القدامى في الفترات التاريخية المذكورة - الأسلحة والألواح الخزفية المتنوعة ومنتجات البرونز والحجر، وصدف الكوري وغيرها من القطع الأثرية. وأحد من أكثر الاكتشافات إثارة للاهتمام هي أنية فخارية عليها ختم سارماتي. تم العثور في ساحة الحفريات على المدافن في معمولات خزفية تعود إلى كل من العصر الحديدي والعصور اليونانية والرومانية والعصور الأخيرة. سيتم إرسال بقايا الفحم والعظام المكتشفة في هذه المدافن إلى المختبرات الأجنبية الرائدة للقيام بالتحليل الكربوني المشع وإلى المختبر المعني لدى أكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان، سيحاول العلماء تحديد ملامح انتقال العصر الحديدي من العصور والعصور اليونانية والرومانية القديمة إلى أذربيجان القديمة بناءً على النتائج.

تحظى التحقيقات الأثرية في شاكي بأهمية كبيرة في تحديد السمات التاريخية للدولة الألبانية القوقازية القديمة ومراحل الانتقال من العصر الإثكيثي إلى الفترة الألبانية القوقازية في تاريخ أذربيجان.

تم تطبيق طرق جديدة في الدراسات الميدانية للمواد الأثرية. تم استخدام الطائرات المسيرة لتصوير آثار "تبه باشي" التاريخية، وإجراء قياسات طبوغرافية باستخدام أجهزة القياس الحديثة. على هذا الأساس، تم إعداد الخطط الفتوغرافية باستخدام تكنولوجية التقاط عدة تصويرات بمقارنة سريعة لبعضها بالبعض ونقلها إلى موديل 3D في برنامج أوتوكاد.

قامت البعثة أيضاً بأعمال التنقيب في آثار دهون (Dohun) في قرية كيش في شاكي. كما أجريت التصوير باستخدام الطائرات المسيرة وجهاز قياس الأبعاد والزوايا ، وتم جمع المعلومات. على أساس هذه المعلومات، تم إعداد الخطة الفوتوغرافية لموقع دهون الأثري.

صرح زاور حسنوف أيضاً أن الأبحاث الأثرية الرئيسية ستتواصل في قرية كيش في عام 2020 من قبل البعثة الأذربيجانية الكازاخستانية المشتركة. وتوطد هذه البعثة التعاون العلمي بين الدولتين.