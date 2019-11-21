زيارة الشاعر والمترجم الأوكراني المعروف وباحث إبداع نسيمي بافلو موفكان

كييف، 21 نوفمبر، أذرتاج

قام السفير الأذربيجاني في أوكرانيا أذر خودييف بزيارة بافلو موفتشان، الشاعر الأوكراني المعروف والمترجم والشخصية الاجتماعية، والذي يتلقى العلاج في المستشفى.

أعرب بافلو موفتشان عن امتنانه للزيارة وتبادل في اللقاء بذكرياته عن الزعيم الوطني حيدر علييف. قال إنه خلال العهد السوفيتي قام بترجمة قصائد نسيمي وقدمها في أحداث الدولة الرسمية.

أضاف بافلو موفتشان قائلاً إنه مرة واحدة في العهد السوفيتي أقيمت الفعاليات الأدبية على مستوى الدولة في أذربيجان. دعيت أيضا إلى هذا الحدث. قدمت في هذا الحدث قصائد مترجمة لنسيمي. في ذلك الوقت، قابلنا حيدر علييف بعد الحدث. سألني عما أتمنى وقلت: "أريد زيارة ضريح نسيمي". بعد وقت قصير، أرسلني حيدر علييف إلى سوريا لزيارة قبر نسيمي".

أفاد بافلو موفتشان أن لديه أصدقاء كثيرين من الشعراء في أذربيجان وأكد حبه الكبير لبلدنا.

بدوره، تمنى السفير أذر خودييف الشفاء العاجل للشاعر.