العثور على آثار الوثنية في إنغوشيتيا

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

عثر على آثار معبد آلهة الوثنية والخصوبة القديمة في منطقة جيراخ في جمهورية إنغوشيتيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "تاس" الروسية أنه صرح بذلك أومالات غادييف، نائب مدير مركز آثار أنغوشيتيا.

وقال: "إنه على الرغم من أن الأثر يقع على ارتفاع ألفي متر فوق مستوى سطح البحر، من الممكن القيام بأعمال الحفريات فيه. لقد عثرنا على بنية قديمة أثناء القيام بالأبحاث في هذه المنطقة الصخرية. ولا شك لدينا في أنه بني لشرف "Qal-Erd ” الذي يعد إلهاً للخصوبة والموتشي. وننوي إجراء المزيد من الحفريات الأثرية في موقع الأثر في هذا الصيف. بعد ذلك، سنكون قادرين على تحديد شكل الاحتفالات الدينية التي كانت تقام بها في المنطقة".

من الجدير بالذكر أنه في منطقة جيراخ التي هي منطقة جبلية لإنغوشيتيا يوجد حوالي 1500 أثر تاريخي ومن بينها الآثار الوثنية أيضاً. وكذلك تقع هنا بالذات كنيسة Txaba-Erdı (القرن التاسع الميلادي) والتي تعد أقدم كنيسة مسيحية في أراضي الاتحاد الروسي.