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    أول بينالى للفن الإسلامي تحتضنه الرياض بالتعاون بين وزارة الثقافة السعودية والإيسيسكو

    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٣]

    باكو، 22 نوفمبر (أذرتاج).

    يحتضن المتحف الإسلامي بمدينة الرياض أول بينالى للفن الإسلامي، تقيمه وزارة الثقافة السعودية، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو). هذا ما أعلنه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على تويتر.

    وأضاف أن البينالي يهدف إلى التعريف بأشكال الفن الإسلامي التعبيرية على مرّ العصور، وتسليط الضوء على دوره في الحركات الفنية الأخرى.

    ومن المقرر أن يتم تشكيل فريق عمل من وزارة الثقافة السعودية والإيسيسكو، للتنسيق والإعداد لتنظيم البينالى خلال عام 2020م، والذى يعد الحدث الفني الأول من نوعه.

    يذكر أن "بينالى" كلمة إيطالية الأصل تعني معرض دوري يقام كل عام أو كل عامين، ويشمل مهرجانا فنيا لكل الفنون (نحت - تصوير - فوتوغرافيا - جرافيك - فيديو - أعمال مركبة - المجسمات).

    كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" أقرت المقترح الذى تقدمت به مملكة البحرين لتحديد يوم 18 نوفمبر من كل عام يوما دوليا للفن الإسلامي.

    AZERTAG.AZ :أول بينالى للفن الإسلامي تحتضنه الرياض بالتعاون بين وزارة الثقافة السعودية والإيسيسكو
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