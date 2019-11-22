مشاركة أكثر من 40 فناناً أجنبياً في المعرض الفني الدولي في باكو

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

في 25 نوفمبر، تستضيف باكو معرض (بينالي) "المينيوم" باكو الدولي السادس للفن المعاصر الذي تنظمه وزارة الثقافة واتحاد الفنانين الأذربيجانيين. سيتم تنظيم البينالي الحالي وفقاً لمفهوم الثقافة في جمهورية أذربيجان لتعزيز تطوير الفن المعاصر في بلدنا ودعم الإبداع لدى الفنانين.

أفادت أذرتاج أن مدير معرض الدولة للرسوم غالب قاسموف صرح بذلك في المؤتمر الصحفي المنعقد في مركز المتحف في 21 نوفمبر.

وقال إن البينالي سيشمل لوحات ورسومات ومنحوتات ومنشآت وفن فيديو وصور فوتوغرافية بالإضافة إلى عرض الأعمال لفنانين من أذربيجان وألمانيا وجورجيا.

أفاد غالب قاسموف أيضاً أنه "يشارك أكثر من 40 فناناً من 17 دولة أجنبية و17 فناناً من أذربيجان في البينالي. وسيدوم المعرض من الساعة 10:00 إلى الساعة 18:00، ستتاح للجميع فرصة مشاهدة العروض. ستوفر المعارض والفعاليات فرصة رائعة للفنانين الأجانب والمحليين لتبادل الخبرات والتعاون".

كما أضاف أنه سيتم تقديم فيلم عن بينالي أنتاركتيكا الأول (2017) المقيم تحت رعاية اليونسكو، في إطار المعرض لهذا العام. وتعقد أيضاً مؤتمرات في موضوع: "الفن الحديث في هذا اليوم: الإنجازات والمشاكل والآفاق".

أكدت وصية بينالي باكو الدولي السادس للفن المعاصر ديلارا وهابوفا أهمية تنظيم مثل هذا الحدث في باكو. وقالت إنه في إطار البينالي تم تنظيم المعارض مثل "غاليري 1969" ومجمع قصور ملوك شيروان ومركز المتحف وقاعة صمد فورغون للمعارض ومركز الفن المعاصر في المدينة القديمة ومحمية “قالا” التاريخية والاثنوجرافية للدولة.

وقالت ديلارا وهابوفا إن معارض الفنون التي تقام تقليدياً في باكو منذ عام 2003، يحضرها فنانون ونقاد فنيون ومنسقون من جميع أنحاء العالم، مضيفةً أنه سيقدم هنا المزيد من العروض والمعارض والبيرفومانس في إطار العروض.