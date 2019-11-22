علماء الآثار الأوزبكيون يكتشفون مقبرة للخاقانية التركية في طشقند

طشقند، 22 نوفمبر، أذرتاج

اكتشف علماء الآثار الأوزبكيون مقبرة عائدة الى الخاقانية التركية للقرنين السادس والسابع قبل الميلاد على بعد 100 متر شمال طشقند وعلى ارتفاع 1000 متر ارتفاعا من مستوى سطح البحر في غربي تيان شان.

وقال المحاضر في مدرسة طشقند الدولية سكوت بيكر إن هذه المقبرة القديمة انكشفت بعد السيول.

قام العاملون في المركز الوطني للآثار لأكاديمية العلوم في أوزبكستان بفحص المنطقة وعثروا على هياكل عظمية بشرية وعظام الجمجمة. تم العثور أيضا على الأواني الفخارية والخناجر الحديدية هنا.

تشير المصادر الكتابية القديمة إلى أن الخاقانات التركية في القرن السادس قبل الميلاد امتدت من البحر الأسود إلى المحيط الهادئ ووحدت الشعوب التركية في المنطقة. في ذلك الوقت كانت مدينة طشقند تسمى شاش وكانت واحدة من المراكز الإدارية.

تقع شاش القديمة على طرق القوافل التي تربط بين الشرق والغرب وكانت تجذب الناس بمناخها المعتدل ومياه الشرب والتربة الخصبة والسهول التي لا نهاية لها والمراعي والموارد الجوفية.

وقد أبرز علماء الآثار أهمية هذا الاكتشاف قائلين إنه ينبغي سحب الرفات البشرية في القبور والتحقيق فيها بدقة. في هذا الصدد، تم إنشاء فريق البحث الخاص في المركز الوطني للآثار.

غولو كانجارلي

المراسل الخاص لاذرتاج،

طشقند