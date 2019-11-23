أذربيجان تشارك في المعرض - المهرجان العالمي للخبز في أنقرة
AzerTAg.az
٢٣.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
أنقرة، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
يقام المعرض - المهرجان العالمي الثالث للخبز في أنقرة العاصمة التركية.
أفادت وكالة أذرتاج أن أذربيجان تشارك في المعرض – المهرجان.
وتعرض في جناحها المنتجات الغذائية من شكربورا وباخلاوا وقوغال ومن جملتها المنتجات الزراعية. أقيم حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان في 22 نوفمبر. بعد الافتتاح، تمت دعوة الزوار إلى مطعم "بيلاف" - طبق لذيذ من مطبخ أذربيجان الوطني.
سيستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام.
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