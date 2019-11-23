    • / ثقافة

    ثقافة


    أذربيجان تشارك في المعرض - المهرجان العالمي للخبز في أنقرة

    ٢٣.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٢]

    أنقرة، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    يقام المعرض - المهرجان العالمي الثالث للخبز في أنقرة العاصمة التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن أذربيجان تشارك في المعرض – المهرجان.

    وتعرض في جناحها المنتجات الغذائية من شكربورا وباخلاوا وقوغال ومن جملتها المنتجات الزراعية. أقيم حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان في 22 نوفمبر. بعد الافتتاح، تمت دعوة الزوار إلى مطعم "بيلاف" - طبق لذيذ من مطبخ أذربيجان الوطني.

    سيستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تشارك في المعرض - المهرجان العالمي للخبز في أنقرة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:١٩]
    مشاركة أكثر من 40 فناناً أجنبياً في المعرض الفني الدولي في باكو
    ٢٢.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٣]
    أول بينالى للفن الإسلامي تحتضنه الرياض بالتعاون بين وزارة الثقافة السعودية والإيسيسكو
    ٢١.١١.٢٠١٩ [١٢:٥‎٠]
    العثور على آثار الوثنية في إنغوشيتيا
    ٢١.١١.٢٠١٩ [١٢:١٤]
    زيارة الشاعر والمترجم الأوكراني المعروف وباحث إبداع نسيمي بافلو موفكان
    أذربيجان تشارك في المعرض - المهرجان العالمي للخبز في أنقرة أذربيجان تشارك في المعرض - المهرجان العالمي للخبز في أنقرة أذربيجان تشارك في المعرض - المهرجان العالمي للخبز في أنقرة أذربيجان تشارك في المعرض - المهرجان العالمي للخبز في أنقرة