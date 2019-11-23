مؤتمر علمي في موضوع ظاهرة نسيمي في الفلسفة الإسلامية

باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

عقد مؤتمر علمي دولي في موضوع " ظاهرة نسيمي في الفلسفة الإسلامية" في معهد الفلسفة لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان واللجنة الوطنية الأذربيجانية المعنية باليونسكو.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن الأكاديمية أن مدير المعهد البروفيسور إلهام محمد زاده أشار في افتتاح المؤتمر إلى أن تراث الشاعر قد تمت اعادة تحليله كثيرا من قبل المستشرقين واللغويين والمؤرخين إثر إعلان الرئيس إلهام علييف عام 2019 بعام نسيمي في بلدنا. قال البروفيسور إلهام محمد زاده إن نسيمي هو المفكر والشاعر- الفيلسوف وعلى الرغم من أن بعض الباحثين يصفونه بأنه فيلسوف عظيم، لكن هذا لا يكفي للكشف عن السياق الفلسفي الكامل لعهد نسيمي وإبداعه.

وأشارت مديرة شعبة الفلسفة الإسلامية والعضو المراسل لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان السيدة كونول بنيادزاده في كلمته إلى القيام بتحليل تراث المفكر من شتى الجوانب وفي مختلف المحتويات في إطار" عام نسيمي".

دارت في المؤتمر مناقشات في مواضيع مثل "المعني الفلسفي للإنسان والكائنات في أشعار نسيمي" و"تراث نسيمي في علم أدب الهجرة للقرن العشرين" و"اسم الشيخ صنعان في تراث نسيمي" و"النظرة في الحروفية إلى وحدة الأديان والإنسان الكامل" و"الحروفية بمثابة الفلسفة الإسلامية الباطنية فريدة النوع".