أحمد بيك أغا أغلو بذل جهوداً كبيرة من أجل صعود العالم التركي ووحدته

أنقرة، 24 نوفمبر، أذرتاج

يحيي علماء القانون الأذربيجانيون دائماً ذكرى المفكر العظيم أحمد بيك أغا أغلو، أحد أبرز ممثلي فكرنا الاجتماعي والسياسي. لقد اكتسب احتراماً كبيراً خارج حدود بلدنا لأعماله في مجالات الصحافة والتاريخ وتنظيم الشئون الاجتماعية والسياسية والنظريات الحقوقية وغيرها.

جاءت هذه الكلمات في التصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة المحامين الأذربيجانيين أنار باقروف لوكالة أذرتاج. وأشار المحامي إلى أن دراسة التراث وتخليد أسماء الشخصيات التاريخية في أذربيجان هي من تقاليد مهمة لبناء الدولة وأشاد بأهمية كبيرة للمرسوم الذي أصدره الرئيس إلهام علييف عن الاحتفال بالذكرى ال150 لأحمد بيك أغا أغلو". وقد تكشف الدراسات متعددة الجوانب المنفذة بناء على هذا المرسوم عن تطورات مهمة حدثت في شخصية وأنشطة أحمد بيك أغا أغلو. كل هذا له قيمة كبيرة للباحثين.

من الجدير بالذكر أن هيئة المحامين لأذربيجان كانت طرفاً منظماً للمؤتمر في موضوع " قيمتنا المشتركة أحمد بيك أغا أغلو في الذكرى ال150 لميلاده" المقام في أنقرة.

صابر شاهتختلي، المراسل الخاص لوكالة أذرتاج،

أنقرة