ادراج مقال عن فن العمارة ليريفان في القرون الوسطى على البوابة الالكترونية الأوزبكية

طشقند، 24 نوفمبر، أذرتاج

نشر المقال باللغة الروسية حول الهندسة المعمارية لمدينة يريفان في القرون الوسطى على بوابة Nargis.uz الأوزبكية.

افادت أذرتاج أنه في عام 1504 أمر الحاكم الصفوي شاه إسماعيل أحد قادة جيشه روان غولي خان ببناء حصن على ضفة نهر زانجي. تم بناء حصن كبير من الحجر والطوب في الجزء الجنوبي الشرقي من نهر زانجي خلال مدة سبع سنوات.

جاء في المقال أن القلعة تسمى في بداية الأمر بقلعة روان غولي تكريماً للخان وثم بروان ويريوان. ومع مرور الزمن كبرت القلعة وبنيت فيها آثار معمارية جديدة ومساجد ومدارس ومكتبات ومجمعات الأسواق وقصور ومساكن. كان في يريفان عدد المساجد كثيراً جداً بدرجة أنها تسمي بمدينة المآذن.

وكانت مدينة يريفان الواقعة في القرون الوسطى على طرق التجارة وتسمى أيضاً بمدينة المثاوي لمبيت القوافل. اشتهر المدينة بمثاويها لمبيت القوافل مثل سردار وشيخ الإسلام والجبالي والمائي وحاجي علي وللجورجي وجولفا وحاجي إلياس وغيرها.

ينص المقال على أنه تم تدمير معظم المعالم التاريخية والمساجد بعد أن استولى الأرمن على يريفان. تم الحفاظ على المسجد الأزرق والعدد من المعالم الأثرية الأخرى التي تم تقديمها كآثار فارسية. بعد تدمير قلعة يريفان وحديقة ساردار اللتين كانتا من آثار فريدة في النوع، زرع الأرمن كروم العنب على آراضها.

غولو كنكرلي، المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

طشقند