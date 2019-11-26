مشاركتة سفارة أذربيجان في باكستان في البزار الخيري التقليدي في إسلام أباد

اسلام اباد، 26 نوفمبر، أذرتاج

شاركت سفارة أذربيجان في باكستان في البازار الخيري التقليدي في إسلام أباد الذي أقامتها رابطة المرأة بوزارة الخارجية الباكستانية.

افادت وكالة أذرتاج أن البازار الخيري الذي تشارك فيه سفارات الدول الأجنبية في باكستان إلى جانب الشركات المحلية عرضت فيه القيم الوطنية والثقافية والمطبخ والتقاليد والاقتصاد والتاريخ والثقافة والإمكانات السياحية.

ألقت السيدة الأولى لباكستان ثمينة ألفي كلمة في افتتاح الحدث مشيرة إلى أن البازار الخيري يجمع اعانات مالية للأشخاص المحتاجين وكذلك يخلق التنوع الملحوظ تناغماً بين الدول المشاركة. قدرت السيدة ثمينة ألفي الجهود المشتركة التي بذلها السلك الدبلوماسي لإنجاز هذا العمل النبيل تقديرا عالياً وقالت إن "الاعتناء بالآخرين يجعلنا أشخاصاً أفضل وأكثر رعاية". كما أشاد بجهود رابطة المرأة بوزارة الخارجية الباكستانية على مساعدة الفقراء في باكستان.

وقال سكرتير الدولة الباكستانية في الشئون الخارجية سهيل محمود إنه يشعر بالارتياح لأن الدبلوماسيين وعائلاتهم يقيمون بمثل هذه الأعمال الخيرية.

أشارت عقيلة وزير الخارجية الباكستاني السيدة مهرين قريشي ورئيسة رابطة المرأة بوزارة الخارجية الباكستانية ماويش سهيل في كلمتهما إلى تاريخ الرابطة التي تأسست قبل 72 عاماً منوهين الى مساعدات الدوائر الدبلوماسية الباكستانية على الأسر الفقيرة خلال هذه الفترة واقامة الأنشطة المختلفة أن البازار لهذا العام أقيم بشعار"إحدث التغير" (Make a difference) وأن مثل هذه الأحداث تعمل على تعزيز التنوع الثقافي جنبا إلى جنب الأعمال الخيرية.

أحضر الأولاد بالزي الوطني للدبلوماسيين العاملين في السفارة العلم الأذربيجاني في "استعراض البلدان" ورفرفوه. قدمت رقصات الأطفال للجمهور بمرافقة الأغاني الأذربيجانية الشعبية في إطار البرنامج الثقافي. أبدى المشاركون في الحدث اهتماماً كبيراً لجناح السفارة الأذربيجانية ترحيباً بموسيقانا الوطنية.

تم تقديم الأطباق الوطنية والحلويات وطواقم الشاي الوطنية للمشاركين في جناح سفارة أذربيجان. وأثارت أزياؤنا الوطنية بالإضافة إلى الهدايا التذكارية التي تعكس تاريخنا وثقافتنا وكذلك النماذج التي تمثل قلعة باكو وضريح المؤمنة خاتون وبرج العذراء فضلاً عن شخصياتنا البارزين والآلات الموسيقية الوطنية وفن "عاشوق" وغيرها من الأمثلة الثقافية اهتماماً لدى المشاركين.

عرضت الكتب والمجلات والصور الفوتوغرافية الممثلة لحقائق أذربيجان في البازار الخيري.

زارت ثمينة ألفي والضيوف الرسميون الآخرون جناح سفارة أذربيجان الذي هم من الأجنحة الغنية وذاقوا الأطباق والحلوى الوطنية اللذيذة.

تم تحويل عائدات جناح السفارة الأذربيجانية في البازار الخيري إلى رصيد رابطة المرأة بوزارة الخارجية الباكستانية.

غولو كانجرلي، المراسل الخاص لاذرتاج

اسلام اباد