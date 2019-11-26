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    ثقافة


    أذربيجان تشارك في البازار الدبلوماسي الخيري في المجر

    ٢٦.١١.٢٠١٩ [١٣:٠٨]

    بودابست 26 نوفمبر، أذرتاج

    شاركت سفارة أذربيجان في الدورة التاسعة للبازار الدبلوماسي الخيري المقام في فندق إنتركونتيننتال في بودابست في هنغاريا.

    افادت أذرتاج أنه في حدث هذا السنة الذي أثار اهتماماً كبيراً للجمهور المجري والذي كالعادة يجري تحت رعاية عقيلة رئيس الجمهورية المجرية السيدة أنيتا هيرسيك تشارك السفارات ومراكز الثقافة لحوالي 50 بلداً.

    كما هو الحال كل عام، تتمثل سفارة بلادنا في المجر هذا العام بجناح خاص في البازار الخيري. تم تقديم الأصناف من المطبخ الوطني والحلويات والطعام الأذربيجاني والهدايا التذكارية لزوار البازار الخيري.

    قام الشقيقان رامل وكامل شكوروف، مواطنا أذربيجان المراهقان، بأداء الأغاني الأذربيجانية وجعلا الحدث أكثر متعة.

    اقتربت عقيلة الرئيس المجري أنيتا هيرسيك التي زارت الأجنحة الوطنية في البازار، من جناح أذربيجان وأبدت انطباعاتها الطيبة.

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