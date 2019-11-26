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    ثقافة


    تخطيط افتتاح ورش لتعليم فن الابرو في أذربيجان

    ٢٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٥‎]

    باكو، 26 نوفمبر (أذرتاج).

    أقيم اليوم في مركز حيدر علييف في مدينة خيردالان حفل إشهار كتاب مدرسي لفن الابرو، ذلك في إطار التعاون بين مركز إعادة التأهيل والعلوم الثقافية التابع لوزارة الثقافة ومعهد يونس أمره في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن مدير المركز أ. اسوبالييف قدم معلومات عن الكتاب المدرسي مشيرا إلى الأعمال المنفذة في مجال إنعاش أنواع الفن المنسية وتطويرها ونقلها إلى الأجيال المقبلة.

    أشار المستشار الإعلامي لدى سفارة تركيا في أذربيجان حسين آلتينالان الى ضرورة استمرار التقاليد التركية الفنون القديمة.

    ثم أقيم معرض مكرس لفن الابرو.

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