مهرجان الرمان التقليدي الثالث في سانكت بطرسبرغ

سانكت بطرسبرغ، 27 نوفمبر، أذرتاج

مهرجانات الرمان هي عيد الخريف التي ينتظره الناس بفارغ الصبر في أذربيجان. للعام الثالث على التوالي، تتاح الفرصة لسكان مدينة سانكت بطرسبرغ في روسيا، لتذوق طعم الرمان الناضج إلى جانب الإحساس بالأجواء الواقعية لعيد أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج عن إقامة مهرجان الرمان التقليدي الثالث في العاصمة الشمالية لروسيا هذه الأيام. تعرف سكان وضيوف المدينة على الثقافة الأذربيجانية وعلى تاريخ المهرجان. كما تم تقديم طعام البيلوف الأذربيجاني اللذيذ وماء الرمان وعصير الرمان الطري.

بعد مشاهدة الحفل الموسيقي، التفت الجمهور إلى الفصل الدراسي للطهاة الماهرين حيث يمكن للجميع أن يجدوا طعماً حسب ذوقهم. يمكن للجميع الراغبين هنا صنع قوتاب بأيديهم وتزيين حلويات "شكر بورا" الأذربيجانية التقليدية بنقوش. في قسم الأطفال للفصل الدراسي وضع الماكياج المائي والحناء على أيديهم.

تضمن الحدث مسابقة ثلاث سلال مليئة بنعم أذربيجانية.

أقيم مهرجان الرمان من قبل جمعية الاستقلال الذاتي الثقافي لسانكت بطرسبرغ ومنظمة الشباب الأذربيجانيين لديها.

فربدة عبد اللاييفا

المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

سانكت بطرسبرغ