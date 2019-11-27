وزير الثقافة الأذربيجاني يلتقي مديرة عامة اليونيسكو في باريس

باكو، 27 نوفمبر، (أذرتاج).

التقى وزير الثقافة الاذربيجاني ابولفاس قاراييف مع أودري أزولاي المديرة العامة لليونيسكو وذلك على هامش الدورة الـ22 للمؤتمر العام لليونيسكو.

صرح المكتب الإعلامي بوزارة الثقافة لمراسل وكالة (أذرتاج) بأنه جرى في اللقاء تبادل الآراء حول العلاقات القائمة بين أذربيجان ومنظمة اليونيسكو ونتائج المنتدى العالمي الخامس للحوار بين الثقافات والدورة الـ43 للجنة التراث العالمي التي انعقدت بباكو ونتائجها ومشروع الدعم لترميم التراث التاريخي والثقافي لمدينة الموصل العراقية وغيرها من الأمور.

وأعربت المديرة العامة أودري أزولاي عن شكرها للجانب الاذربيجاني علي حسن تنظيم الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي بباكو مشيرة الي ان زيارتها الأولى الي أذربيجان قد تركت لديها انطباعا عميقا.

ومن جهته أشار الوزير ابولفاس قاراييف الي أهمية منتدى وزراء الثقافة الذي أقيم في تاريخ 19 نوفمبر للعام الحالي بمقر اليونيسكو لافتا الي ان أذربيجان تدعم صيغة المنتدى بشكل كامل.

وعبر الوزير الاذربيجاني عن خالص شكره لليونيسكو على ادراج مدينة باكو في قائمة شبكة المدن المبدعة للمنظمة مضيفا الي أن هناك اعمال جارية بهذا الشأن.

كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول تطوير الصناعات المبدعة وتنفيذ الاعمال بالتعاون مع منظمة اليونيسكو في هذا الاتجاه.