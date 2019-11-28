مسؤول: طاقة عامة لمشاريع المناطق الجغرافية الثماني المطروحة للعطاء في مجال الطاقة المتجددة 750 ميجاواط

باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

قال زؤور محمدوف إن الطاقة العامة لمشاريع المناطق الجغرافية الثماني المطروحة للعطاء ضمن برنامج تنمية مجال الطاقة المتجددة في أذربيجان 750 ميجاواط.

أفادت أذرتاج عن محمدوف رئيس جهاز وزارة الطاقة قوله في ندوة دولية منعقدة في تقييم أوضاع الاستعداد للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في أذربيجان بتنظيم مشترك عن جانب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والوكالة الحكومية لمصادر الطاقة البديلة والمتجددة إنه من المخطط إنشاء 5 محطات الطاقة الرياحية و3 محطات الطاقة الشمسية بجلب استثمارات إلى المناطق المذكورة.

وأشار نائب رئيس الوكالة الحكومية لمصادر الطاقة البديلة والمتجددة جميل ملكوف في كلمة ألقاها في الندوة الدولية إلى أن الوكالة تواصل فعالياتها الرامية إلى تركيب محطات الطاقة الرياحية والشمسية والحيوية بطاقة موضوعة قدر 420 ميجاواط إلى عام 2020م وفقا لخارطة الطريق الاستراتيجية للوكالة.

وتحدث منفذ البرامج العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة براسون أقاروال عن فوائد اجتماعية اقتصادية للطاقة المتجددة وقام بعرض تقييم أوضاع الاستعداد للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.