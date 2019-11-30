قناة الجزيرة بدأت في بث الأفلام عن أذربيجان

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

بدأت شبكة الجزيرة الإعلامية في بث الأفلام الوثائقية عن أذربيجان في برنامج "المسافر" للقناة.

أفادت أذرتاج أن هذه الأفلام التي أعدتها قناة الجزيرة بالتعاون مع مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة تهدف إلى نقل التاريخ الغني والثقافة لأذربيجان وطبيعتها الأخاذة وتقاليد الشعب القديمة ونمط الحياة وإمكانات السياحة إلى العالم العربي. تغطي خمسة أفلام مدة كل منها 25 دقيقة معظم مناطق أذربيجان، بما في ذلك مدينتا باكو ونخجوان.

تقدم هيئة الإخراج لبرنامج "المسافر" للجزيرة التي كانت في أذربيجان بزيارة في الفترة من 20 يونيو إلى 12 يوليو، تصوير المناطق السياحية والمعالم والآثار التاريخية ونماذج التراث الشعبي والفولكلور والموسيقى في بلدنا بدعم فني من مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة. تم عرض أول فيلم عن باكو في العالم العربي. سيتم عرض الأفلام يومياً لمدة خمسة أسابيع متتالية كل يوم سبت، في حلقة من حلقات برنامج "المسافر" للجزيرة.

أكد أومود ميرزاييف، رئيس مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة أهمية الأفلام من حيث تقديم وتعريف بلادنا في العالم العربي. "بشكل عام، تخلق الأفلام انطباعات مكملة عن بلادنا وفيها مشاهد لا مثيل لها. ونعتز بعملنا المشترك مع الطاقم المحترم لبرنامج "المسافر" للجزيرة التي قام بتصوير حتى الآن في إسبانيا وهولندا وماليزيا وفيتنام والبلدان الأخرى. ولم أخطأ إذا أقول إن هذا هو أول فيلم وثائقي دولي يقدم بلادنا في العالم بشكل مفصل وشامل من قبل فريق محترف للغاية ومع أحدث المعدات. ومدير إخراج الفيلم هو نيكولاس ليبيرساله ويجري عرضه بمشاركة مقدم البرامج المعروف لقناة الجزيرة حازم أبو وطفة ومنتجه زياد جلال. من الجدير بالذكر أنه تم إنجاز هذا الفيلم الوثائقي العظيم بدعم كبير للقسم الاجتماعي السياسي لرئاسة الجمهورية.

وقال أومود ميرزاييف إن مؤسسة أورأسيا الدولية للصحافة هو مؤلف مشترك لمشاريع مختلفة بالتعاون مع شبكة الجزيرة الإعلامية. وقال أيضاً "أود أن أذكر بشكل خاص مساهمات مدير عام شبكة الجزيرة الصديق مصطفى سواق وإبراهيم حمدان وسامي الحاج في إنجاز هذا المشروع" وأكد على أنه سيتم عرض هذا الفيلم العظيم للجمهور بترجمته إلى الأذربيجانية.