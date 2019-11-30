ندوة دولية حول "الالتزامات الصناعية: علم الآثار والمساهمة في التراث الثقافي" بمبادرة من مؤسسة حيدر علييف

باكو ، 30 نوفمبر، أذرتاج

في 28 نوفمبر، استضاف متحف "المدونة التاريخية الحجرية" ندوة دولية حول "الالتزامات الصناعية: الآثار والمساهمة في التراث الثقافي".

أفادت أذرتاج أنه تم تنظيم هذا الحدث من قبل مؤسسة حيدر علييف وشركة بي بي أذربيجان ومحمية "إيتشاري شهر" التاريخية والمعمارية وشركة “أذر غولد " للذهب المساهمة وشركة "Atelier Erich Pummer" النمسوية.

الغرض من الندوة هو تقديم المشاريع التي تنفذها مختلف المؤسسات والمنظمات في مجال الحفاظ على التراث الثقافي وتبادل الخبرات في هذا المجال وكذلك تعميق دراسة القطع الأثرية التي تم العثور عليها نتيجة الحفريات.

تحدث الخبير في مجال الثقافة والفن في مؤسسة حيدر علييف أمين محمدوف عن أنشطة المؤسسة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي. وقد أشير إلى أن المؤسسة تدعم بصورة متواصلة حماية آثار التراث الثقافي والمعالم المعمارية وكذلك البحوث الأثرية.

تحدث في هذه الندوة، نائب الرئيس للعلاقات الخارجية والإستراتيجية لشركة بي بي أذربيجان بختيار أصلان بيلي عن المشاريع التي تنفذها الشركة.

وقال إن الشركة لديها خطة للحفاظ على التراث الثقافي. وأشار إلى أن بي بي تكتشف آثار تاريخية أثناء تمديد خطوط أنابيب النفط وأنشطة البناء الأخرى. في المجموع، تم اكتشاف 23 ألف قطعة أثرية: "هذا هو تراثنا التاريخي، وهو نوع من جواز السفر الوطني. ويجب علينا جميعاً أن ننقل ميراثنا للأجيال القادمة. لأن قيمة النتائج التاريخية أكثر أهمية من إنفاق المال ".

وقال رئيس مجلس الإدارة امحمية "إيتشاري شهر" التاريخية والمعمارية عسكر علي أكبروف إن "إيتشاري شهر" جزء لا يتجزأ عن الثقافة العالمية. واشار إلى أن الحفاظ على التراث الثقافي الأذربيجاني وتعزيزه هما دائما محور اهتمام رئيس الجمهورية. في هذا الصدد، تم إجراء عمليات تنقيب واسعة النطاق في "إيتشاري شهر" منذ الستينيات من القرن الماضي وتم تحديد وجود ثلاث طبقات ثقافية. وقال إنه خلال الحفريات التي بدأت في عام 2016 ، تم العثور على منزل أمراء باكو للحمامات العائدة إلى القرن السابع عشر بالقرب من بوابة "غوشا قلعة". وكما أشار إلى أنت يجري ترميم هذه المباني حالياً وسيتم تجديده بعد الانتهاء من الأعمال وتفتح للزوار.

قال ذاكر إبراهيموف، رئيس مجلس الإدارة لشركة أذرغولد المساهمة إن الشركة التي يمثله تعمل في مجال دراسة مكامن خامات المعادن اللاحديدية وتقوم بتدقيقها واستكشافها وإدارتها وإنتاج ومعالجة وبيع المعادن الثمينة والكريمة وإدخال تقنيات جديدة في هذا المجال. تقوم الشركة أيضاً بالأنشطة الأخرى المتعلقة بالتحديث والاستخدام الفعال للقاعدة التقنية والمادية وكذلك تطوير الصناعة.

وإشير إلى أن شركة اذرغولد تتعاون مع معهد الآثار والإثنوغرافيا لأكاديمية العلوم الوطنية و"تم اكتشاف حوالي 6 ألاف معروض أثناء الحفريات وتجري الأعمال لإرسالها إلى المختبرات الخارجية للتحليل النظائري والكربوني المشع لعينات العظام المكتشفة في القبور بموجب الاتفاق معها وبدعم من مؤسسة حيدر علييف".

أعرب مدير المتحف الوطني لجورجيا ديفيد لوردكيبانيدزه عن رضاه من المشاركة في المؤتمر: "إن عمل مؤسسة حيدر علييف لا يقدر بثمن. إن تعاون متحفنا مع أذربيجان، بالطبع، مرض للغاية. شريكنا الرئيسي هو شركة بي بي، لكن لا نتمكن من التعاون معها ولو لا خط أنابيب تصدير النفط الرئيسي باكو-تبيليسي-جيهان. "

ثم تابع المؤتمر عمله بجلسات عامة. قدمت تقارير عن "استكشاف المعالم الأثرية على طول مسار خطوط أنابيب التصدير في أذربيجان" و"استعراض المشاريع المنفذة في المتحف الوطني الجورجي" و"مدفن الجودار" و"الدراسات حول إنقاذ الآثار وتطوير السياحة الأثرية في "إيتشاري شهر" وغيرها.

في إطار الندوة، قدمت معروضات خاصة من نماذج التراث المادي والثقافي والتي أكتشفت خلال الحفريات. ستقدم المعروضات في متحف "المدونة التاريخية الحجرية" في غضون 6 أشهر.