موسى قاسملي: المنظمات السياسية الأرمنية هي التي أدخلت الإرهاب في منطقة القوقاز

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

المنظمات السياسية الأرمنية هي التي أدخلت الإرهاب في منطقة القوقاز. هناك العديد من الوثائق والمصادر الأرشيفية لإثبات ذلك.

أفادت أذرتاج أن مدير معهد الدراسات القوقازية والعضو المراسل لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان البروفيسور موسى قاسملي عبر عن هذا الرأي في الحوار مع أذرتاج في المؤتمر العلمي الجمهوري في موضوع "الإرهاب في القوقاز". وقال إن الغرض من المؤتمر هو لفت انتباه الباحثين إلى هذا الموضوع. على الرغم من أن المؤتمر على مستوى الجمهورية سيحضره 112 محاضراً محلياً وحوالي 10 ممثلين من 6 دول.

وأضاف البروفيسور موسى قاسملي قائلاً "إن المؤتمر يساعد أيضاً في حل المسائل العلمية النظرية الناشئة عن التصريحات الأخيرة للرئيس الهام علييف حول المنظمات الإرهابية الأرمنية والإرهاب الأرمني. من الخطأ أن يعتقد أحياناً بأن المنظمات الإرهابية الأرمنية لم ترتكب الإرهاب سوى ضد الأذربيجانيين. في مؤتمر اليوم، نستمع إلى المحاضرات المتعلقة بجرائم المنظمات الإرهابية الأرمنية في منطقة القوقاز ضد الروس والجورجيين والشعوب الأخرى وستجرى المناقشات. وقال موسى قاسيملي أيضاً: "أعتقد أن هذه المحاضرات ستعطي زخماً لأبحاث جديدة في هذا الموضوع".