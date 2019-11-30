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    ثقافة


    مهرجان الطهي الأذربيجاني يفتن الإيطاليين للمرة الثانية

    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٣٨]

    روما، 29 نوفمبر، أذرتاج

    أقيم حفل افتتاح مهرجان المطبخ الأذربيجاني الثاني في روما في فندق “Westin Excelsior Rome” بدعم من مؤسسة حيدر علييف وسفارة أذربيجان في إيطاليا وغرفة التجارة الإيطالية الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه حضر الحفل ممثلون عن الحكومة الإيطالية والبرلمان وشخصيات بارزة في عالم الثقافة والفن والطهاة وممسلو وسائل الإعلام ومندوبو السلك الدبلوماسي.

    قال سفير أذربيجان لدى إيطاليا محمد أحمد زاده في كلمته الافتتاحية للحدث "إن هذا العام، كما حاله السنوات الماضية، ستبقى في ذاكرتنا بالعديد من الأحداث الرامية إلى ترويج ثقافة بلدنا في إيطاليا."

    وصفت رئيسة غرفة التجارة الإيطالية - الأذربيجانية مانويلا ترالدي المهرجان بخير مثال على المطبخ والتقاليد وكرم الضيافة لأذربيجان.

    تم تقديم كتاب "دليل أذربيجان" الصادر من قبل دار النشر "بولاريس" الإيطالي المعروف في إطار هذا الحدث. أعد هذا الدليل السياحي الذي نُشر لأول مرة في أذربيجان من قبل الصحافيين الإيطاليين فرانشيسكو نيري وكوزي بالومبو اللذين سافرا إلى بلدنا لدراسة النصوص حول التراث التاريخي والثقافي للبلاد والإمكانات السياحية والمعالم السياحية والمأكولات الوطنية.

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