إطلاع الطلبة الأجانب على معروضات متحف السجاد
AzerTAg.az
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٥:٣٩]
باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج
نظّم مكتب العميد المعني بشئون الطلبة الأجانب في جامعة السلافية لباكو(BSU) رحلة الى متحف السجاد الأذربيجاني لـ15 طالباً أجنبياً من القسم الإعدادي ومن مختلف التخصصات.
أفاد مصدر في الجامعة لوكالة أذرتاج أنه خلال الرحلة تعرف الطلبة الأجانب على التاريخ القديم والثقافة الأذربيجانية القديمة، تم الاطلاع على معروضات السجاد والتطريز والحلي والمعروضات الأثرية في معرض المتحف.
في نهاية الجولة، كتب الطلبة الأجانب بجامعة السلافية لباكو وموظفو مكتب العميد المرافقون لهم كلماتهم القلبية في كتاب المتحف التذكاري.
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