    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    إطلاع الطلبة الأجانب على معروضات متحف السجاد

    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٣٩]

    باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

    نظّم مكتب العميد المعني بشئون الطلبة الأجانب في جامعة السلافية لباكو(BSU) رحلة الى متحف السجاد الأذربيجاني لـ15 طالباً أجنبياً من القسم الإعدادي ومن مختلف التخصصات.

    أفاد مصدر في الجامعة لوكالة أذرتاج أنه خلال الرحلة تعرف الطلبة الأجانب على التاريخ القديم والثقافة الأذربيجانية القديمة، تم الاطلاع على معروضات السجاد والتطريز والحلي والمعروضات الأثرية في معرض المتحف.

    في نهاية الجولة، كتب الطلبة الأجانب بجامعة السلافية لباكو وموظفو مكتب العميد المرافقون لهم كلماتهم القلبية في كتاب المتحف التذكاري.

    AZERTAG.AZ :إطلاع الطلبة الأجانب على معروضات متحف السجاد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٠٩]
    جامعة هومبلدت في برلين ومدرسة الإدارة "هيرتي" تعلنان منحة تعليمية مشتركة
    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٣٧]
    موسى قاسملي: المنظمات السياسية الأرمنية هي التي أدخلت الإرهاب في منطقة القوقاز
    ٢٦.١١.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
    صدور دراسة "مدفن زايامتشاي" بثلاث لغات
    ٢٥‎.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٢٥‎]
    صدور كتاب "الدبلوماسية الأذربيجانية الحديثة فى عيدها المئوي" باللغة العربية في مصر
    إطلاع الطلبة الأجانب على معروضات متحف السجاد إطلاع الطلبة الأجانب على معروضات متحف السجاد إطلاع الطلبة الأجانب على معروضات متحف السجاد إطلاع الطلبة الأجانب على معروضات متحف السجاد