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    ثقافة


    سفير الأرجنتين: يأتي هذا المهرجان عيدا حقيقيا لجميع عشاق التانغو

    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٢]

    باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

    تنظيم سفارة الأرجنتين في أذربيجان نسخة ثالثة من مهرجان باكو الدولي للتانغو.

    أفادت أذرتاج عن سفير الأرجنتين في باكو سرخيو اوسوالدو بيريز قونيلا قوله في تصريح له للوكالة بهذا الشأن إن برنامج المهرجان يضم عددا كبيرا من الفعاليات المختلفة ومن ضمنها دروس خاصة لخبراء ومتخصصي التانغو من أذربيجان وجورجيا وروسيا وليلة الاحتفال بمركز نظامي للسينما واجتماعات ولقاءات تعقد لدى أكاديمية باكو لتصميم الرقص بين مطربين وراقصين محليين وأرجنتينيين وغيرها. كما يشاهد المشاركون في المهرجان أداء البطلين العالميين ماكسيم وأقوستينا. ويأتي هذا المهرجان عيدا حقيقيا لجميع عشاق التانغو. ويدرس هذا النوع من الرقص في 4 مدارس في باكو ويعني ذلك أن أذربيجان فيها اهتمام كبير بهذا الرقص وتقام ليالي وأمسيات التانغو لدى هذه المدارس أسبوعيا بجانب ساعات الرقص للمحبين والعشاق مما يزيد من اهتمام الناس بالتانغو.

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