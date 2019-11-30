عرض الأزياء في مركز المقام الدولي في باكو

باكو، 30 نوفمبر، أذرتاج

في 27 نوفمبر، استضاف مركز المقام الدولي في باكو عرض الأزياء تكريماً للذكرى الخامسة لإدراج الكلاغايي (الشال) الأذربيجاني في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي في عام 2014.

أفادت أذرتاج أن تقديم المجموعة الحصرية من الأزياء الخارجية تحت عنوان "الثروة الحريرية" والمعمولة مع علامة "الكلاغايي الأذربيجاني" الوطنية من قبل كولنارا خليلوفا، دكتور الفلسفة في علم الفنون والمصمم الفني كان بمثابة مساهمة كبيرة في ذكرى الحدث التاريخي.

قدمت كولنارا خليلوفا التي تعمل منذ عام 1999 في عرض الموضة، الزي الذي أعدته قبل 16 عاماً.

من الجدير بالذكر أنه في الأمسية عرض 25 نوعاً من الزي من المجموعة الشخصية للمصممة.