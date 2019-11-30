جامعة هومبلدت في برلين ومدرسة الإدارة "هيرتي" تعلنان منحة تعليمية مشتركة
AzerTAg.az
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٠٩]
باكو، 30 نوفمبر (أذرتاج).
أعلنت جامعة هومبلدت في برلين ومدرسة الإدارة "هيرتي" منحة تعليمية مشتركة لسنة الدراسة 2020-2021.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان مدة المنحة التعليمية المخصصة لمستوى الدكتورة 3 سنوات. سيبدأ قبول الوثائق حتى 7 يناير عام 2020.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٥:٣٩]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٥:٣٧]
٢٦.١١.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
٢٥.١١.٢٠١٩ [١٥:٢٥]
٣٠.١١.٢٠١٩ [٢٠:٣٩]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٨:١٦]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٨:١٣]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:١٣]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٠٢]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٦:٥١]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٣:٥٩]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٠٩]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٥:٣٩]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٥:٣٧]
٢٦.١١.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٦:١٧]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٥:٣٨]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٦:٣١]
٢٥.١١.٢٠١٩ [١٧:١١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [٢٣:٢١]
٢٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٩]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢١]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٥]
١٩.١١.٢٠١٩ [١٣:٤٢]
١٨.١١.٢٠١٩ [٠٠:٢٧]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٨]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٠١]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٨:١٨]
٢٨.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٦]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٦]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٥٧]
٣٠.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٩]
٢٩.١١.٢٠١٩ [١٥:٠١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك