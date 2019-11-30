    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    جامعة هومبلدت في برلين ومدرسة الإدارة "هيرتي" تعلنان منحة تعليمية مشتركة

    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٧:٠٩]

    باكو، 30 نوفمبر (أذرتاج).

    أعلنت جامعة هومبلدت في برلين ومدرسة الإدارة "هيرتي" منحة تعليمية مشتركة لسنة الدراسة 2020-2021.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان مدة المنحة التعليمية المخصصة لمستوى الدكتورة 3 سنوات. سيبدأ قبول الوثائق حتى 7 يناير عام 2020.

    AZERTAG.AZ : جامعة هومبلدت في برلين ومدرسة الإدارة "هيرتي" تعلنان منحة تعليمية مشتركة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٣٩]
    إطلاع الطلبة الأجانب على معروضات متحف السجاد
    ٣٠.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٣٧]
    موسى قاسملي: المنظمات السياسية الأرمنية هي التي أدخلت الإرهاب في منطقة القوقاز
    ٢٦.١١.٢٠١٩ [١٣:٠٤]
    صدور دراسة "مدفن زايامتشاي" بثلاث لغات
    ٢٥‎.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٢٥‎]
    صدور كتاب "الدبلوماسية الأذربيجانية الحديثة فى عيدها المئوي" باللغة العربية في مصر
    جامعة هومبلدت في برلين ومدرسة الإدارة "هيرتي" تعلنان منحة تعليمية مشتركة