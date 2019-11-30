باكو، 30 نوفمبر (أذرتاج). أعلنت جامعة هومبلدت في برلين ومدرسة الإدارة "هيرتي" منحة تعليمية مشتركة لسنة الدراسة 2020-2021. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان مدة المنحة التعليمية المخصصة لمستوى الدكتورة 3 سنوات. سيبدأ قبول الوثائق حتى 7 يناير عام 2020.

AZERTAG.AZ : جامعة هومبلدت في برلين ومدرسة الإدارة "هيرتي" تعلنان منحة تعليمية مشتركة

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