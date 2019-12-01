عرض الثقافة والمطبخ الوطني الأذربيجاني في المعرض الخيري في تبليسي

تبيليسي، 1 ديسمبر (أذرتاج)

يقام المعرض الشتوي التقليدي العشرين في تبليسي عاصمة جورجيا.

افادت وكالة أذرتاج أن سفارة أذربيجان في جورجيا أيضاً شاركت في المعرض الذي نظمته الرابطة الجورجية الدولية للنساء. أقيم جناح أذربيجان في المعرض بمبادرة وتنظيم السفارة وتم تقديم منتجات الشاي والطعام والحلويات بعلامة "صنع في أذربيجان" التجارية للشركات الممثلة في اتحاد رجال الأعمال الأذربيجانيين ((AZEBI.

زار كل من نائب وزير الخارجية الجورجي لاشا دارساليا وسفير بيلاروس والملحق العسكري بالسفارة البلغارية وموظفو سفارات تركيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وسلوفاكيا والبرازيل والدول الأخرى جناح أذربيجان. اشترى الكثير منهم الكلاغايي (الشال) وطاقيات وطنية وغيرها من التذكاريات.

عرضت زوجة الملحق العسكري للسفارة البلغارية الطاقية الأذربيجانية للزوار وشجعتهم على شراء التذكارات الوطنية.

قدم السفير الأذربيجاني في جورجيا دورسون حسنوف معلومات مفصلة عن ثروتنا الوطنية وثقافتنا وفنوننا ومطبخنا للزوار. كما قدم السفير هدية إلى نائب وزير التجارة لاشا دارساليا الذي تسوق في جناح أذربيجان. أعرب نائب الوزير عن امتنانه لحسن الضيافة وقال "إن أذربيجان دولة صديقة قريبة لجورجيا وشريكها الاستراتيجي. من الجدير بالثناء أن السفارة الأذربيجانية نظمت هذا الجناح الغني في المعرض. هذا كذلك، دليل جيد على صداقتنا".

أعرب سفير بيلاروس في جورجيا ميخائيل مياليكوف ارتياحه لزيارة الجناح الأذربيجاني. وأكد بشكل خاص على الجودة العالية للبضائع المعروضة هنا. وقال السفير إن جناحي أذربيجان وبيلاروس في المعرض اللذين فتحتهما سفارتا البلدين يقعان جنباً لجنب واضاف: "إننا نظهر صداقتنا في العالم وفي جورجيا".

في الخيمة التي أقيمت فيها أجنحة المطابخ الوطنية للدول الخارجية قدم للضيوف الشاي من الساموفار ونماذج المطبخ الوطني الأذربيجاني مثل البيلاف والدولما والكباب و"الباقلاوا" و"شكربوره" و"بدامبورا" و"شور كوغالي" وغيرها من الحلويات. تذوق سفراء بيلاروس وسلوفاكيا والبرازيل في جورجيا وكذلك الدبلوماسيون من الدول الأخرى الأطباق اللذيذة من المطبخ الأذربيجاني.

أثار الجناح الأذربيجاني المتنوع والغني والواسع اهتماماً كبيراً لدى زوار المعرض.

من الجدير بالذكر أنه حضر المعرض حوالي 30 سفارة ومنظمة دولية. تشارك كل دولة ومنظمة في المعرض بجناح منفصل.

سيتم توجيه عائدات المعرض الخيري الى تنفيذ المشاريع المخصصة للأطفال والنساء وكبار السن المحتاجين.

خطائي عزيزوف

المراسل الخاص لأذرتاج

تبيليسي