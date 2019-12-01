 عقد الاجتماع السنوي السابع والثلاثون للمجلس الدائمي لتركسوي في مدينة أوش

باكو، 1 ديسمبر ( أذرتاج)

في 30 نوفمبر، عُقد الاجتماع السنوي السابع والثلاثون للمنظمة الدولية للثقافة التركية - المجلس الدائمي لتركسوي (TURKSOY) والحفل الختامي الرسمي لعام "العاصمة الثقافية للعالم التركي- 2019" في أوش بجمهورية قرغيزستان. حضر الحفل الوفد برئاسة نائب وزير الثقافة في جمهورية أذربيجان رفيق بيراموف.

أفادت وزارة الثقافة لوكالة أذرتاج أن الأمين العام لمنظمة دوسين كاسينوف ووزير الثقافة والإعلام والسياحة في قيرغيزستان عزت جامانكولوف ونائب وزير الثقافة والسياحة في تركيا نادر آل أصلان ونائب وزير الثقافة والرياضة لكازاخستان نوركيسا داييشوف ونائبة وزير الثقافة لأوزبكستان كمولا أكيلوفا ونائب وزير الثقافة لتركمانستان قرربن مراد ميراديليف والمسؤولين الآخرين حضروا الاجتماع السابع والثلاثين للمجلس الدائمي لتركسوي.

ألقى قادة الوفود للدول الأعضاء في تركسوي كلمة في الاجتماع.

أعرب نائب وزير الثقافة رفيق بيراموف في كلمته الملقاة في الاجتماع عن تقديره البالغ لجهود تركسوي في توطيد العلاقات الثقافية بين الشعوب التركية. وأشار إلى أن تركسوي في الوقت الحاضر ممثل في الفعاليات المرموقة وأن أنشطتها مرحب بها من قبل المنظمات الدولية المعروفة.

قال نائب الوزير أيضاً إن أهم الأحداث المشهودة بالنسبة للدول الأعضاء في تركسوي تدرج في أجندة العمل للمنظمة وتحقق على مستوى عال. وفقاً لمقترحات أذربيجان وتركيا، تم تنظيم فعاليات مكرسة للذكرى الـ650 لميلاد الشاعر والمفكر الأذربيجاني الكبير عماد الدين نسيمي والذكرى السنوية الـ125 لآشوغ "ويسل" في إطار تركسوي عام 2019، وأصدر كتاب "عماد الدين نسيمي في لغات العالم" وتم عرضه في باكو وأنقرة واسطنبول وتركستان والمدن الأخرى.

تم تبادل وجهات النظر حول أنشطة تركسوي والمشاريع التقليدية التي تنفذها المنظمة.

في النهاية، تم توقيع قرارات الاجتماع السابع والثلاثين للمجلس الدائمي لتركسوي والبيان الختامي. تم إعلان مدنية خيوة في جمهورية أوزبكستان عاصمة ثقافة العالم التركي بحلول عام 2020.

سيقام الحفل الختامي في مسرح الدراما في قيرغيزستان باسم سلطان إبراهيموف. سوف يقدم فنانو العالم التركي برامج الحفلة الموسيقية.

سيقدم رمز عاصمة ثقافة العالم التركي إلى إدارة مدينة خيوة.

من الجدير بالذكر أن مشروع "عاصمة ثقافة العالم التركي" لتركسوي يجري تنفيذه منذ عام 2019 وأعلنت مدينة أوش في 2019 عاصمة ثقافة العالم التركي وأقيمت خلال هذه السنة سلسلة من الأنشطة. وتمت إقامة نصب "عاصمة ثقافة العالم التركي- 2019" التذكاري في مدينة أوش بهذه المناسبة.