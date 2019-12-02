إعلان وقت دخول فصل الشتاء إلى أذربيجان

باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أعلن دخول فصل الشتاء فلكيا في أذربيجان، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ان هذه الكلمات قالها نائب مدير مرصد شماخي للفيزياء الفلكية خضر ميكائيلوف. قال إن فصل الشتاء سيدخل أذربيجان في 22 ديسمبر في الساعة 08:19 بتوقيت باكو.

في نفس اليوم سيكون أقصر نهار وأطول ليل في العام.