توقيع مذكرة التعاون بين متاحف أذربيجان وكازاخستان

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

تم توقيع مذكرة تعاون بين متحف أذربيجان الوطني للفنون ومتحف أبيلخان كاستييف الحكومي للفنون في جمهورية كازاخستان.

أفادت أذرتاج أنه تم تنظيم هذا الحدث في إطار الندوة الدولية "فن بلا حدود" التي عقدت في باكو بدعم مالي من صندوق التعاون الإنساني للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة ودعم تنظيمي لوزارة الثقافة لجمهورية أذربيجان.

يلتزم كلا المتحفين المرموقين للفنون بتهيئة الظروف الملائمة للتعاون متبادل المنفعة في العديد من المجالات.

تنص الاتفاقية على اجراء أنشطة البحوث المشتركة وإعداد وتنفيذ المشاريع الثقافية والتعليمية وتنفيذ البرامج العلمية المشتركة وتنظيم اجتماعات العمل وتبادل المعلومات والوثائق والأدب والمنشورات العلمية وكذلك العلماء والمتخصصين. شدد الطرفان على الاهتمام المتبادل بالتعاون ودراسة وترويج التراث الثقافي، بما في ذلك تعزيز الروابط العلمية والثقافية.

وقع على المذكرة مدير متحف أذربيجان الوطني للفنون، البروفيسور والحائز بلقب الجدارة في الفنون جنكيز فرزعلييف ومديرة متحف الدولة للفنون باسم أبيلخان كاستييف في جمهورية كازاخستان البروفيسورة والحائزة بلقب الجدارة في الفنون لكازاخستان غولميرا شالاباييفا.