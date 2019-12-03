الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء منظمة التعاون الإسلامي في جدة

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

أقيمت احتفالات اليوبيل (اليوبيل الذهبي) لمنظمة التعاون الإسلامي(OIC) في جدة، المملكة العربية السعودية حيث يقع مقر هذه المنظمة.

أبلغت سفارة أذربيجان في المملكة العربية السعودية وكالة أذرتاج أن مسئولي الدولة والحكومة للمملكة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين ووزراء خارجية الدول الأعضاء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين في جدة والمثقفين البارزين وممثلي الوسائل الإعلامية حضروا مراسم افتتاح اليوبيل الذهبي.

أعرب يوسف بن أحمد العثيمين في كلمته الملقاة في الاحتفال عن امتنانه لرئيس قمة منظمة التعاون الإسلامي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدعم المملكة للأعمال المنجزة من قبل المنظمة لصالح وحدة الأمة الإسلامية ورفاهها وكذلك للكفاح المشترك الذي تخوضه الدول الإسلامية ضد الإرهاب والتطرف. وأكد أن الاعمال التي أنجزت خلال السنوات الخمسين لصالح الأمة الإسلامية بأسرها ستتواصل في المستقبل أيضاً.

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في كلمته على أن الهدف الرئيسي من تأسيس منظمة التعاون الإسلامي هو حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي هو أولوية العالم الإسلامي وأكد مرة أخرى أن بلاده ستواصل فعالياتها نحو إقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

ثم ألقت كلمات نيابة عن مجموعات منظمة التعاون الإسلامي الجغرافية حيث تحدث وزير الخارجية التونسية عن المجموعة العربية ووزير خارجية الغابون عن المجموعة الإفريقية ووزير خارجية تركيا عن المجموعة الآسيوية.

في إطار المراسيم قدمت الجوائز لعدد من الأشخاص على مساهمتهم في إنجاز أهداف التعاون الإسلامي.

وثم قدمت جوقات الرقص من العربية السعودية والإمارات والسنيغال وأذربيجان الرقصات.

من الجدير بالذكر أن أداء جوقة الغناء والرقص لدولة أذربيجان نماذج الفلكلور القومي لبلادنا في إطار فعاليات اليوبيل الذهبي المتواصل خلال 3 أيام في مختلف أنحاء جدة أثار اهتماماً بالغاً لأهل المدينة وضيوفها.