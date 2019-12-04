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    ثقافة


    افتتاح معرض زرابي أذربيجان في الولايات المتحدة الأمريكية

    ٠٤.١٢.٢٠١٩ [١٦:٢٩]

    واشنطن، 4 ديسمبر، أذرتاج

    انطلقت فعاليات مكرسة لزرابي أذربيجان لدى الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لمحضر النية الموقع عليه بين شركة "أذر خالتشه" المساهمة المفتوحة وغرفة التجارة الأمريكية الأذربيجانية.

    أفادت أذرتاج أن معرضا مؤلفا من زرابي أذربيجان افتتح في المبنى الإداري الواقع في واشنطن للغرفة بتنظيم مشترك عن غرفة التجارة الأمريكية الأذربيجانية وشركة أذر خالتشه وسفارة أذربيجان في الولايات المتحدة.

    وألقى المدير التنفيذي للغرفة ناطق باخيشوف كلمة في افتتاح المعرض الذي شارك فيه أبناء جلدتنا المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية والسفير الأمريكي السابق في أذربيجان وشخصيات عامة مرموقين أمريكان مقدما معلومات حول المعرض.

    واكد السفير الأذربيجاني في الولايات المتحدة الأمريكية ألين سليمانوف على أهمية معرض السجاجيد في واشنطن من حيث تبليغ ثقافة أذربيجان وفنونها الجميلة لافتا خاصة إلى أن السجاجيد المعروضة نسجت من جانب السيدات النازحات واللاجئات.

    وتحدث أورخان رضايف نائب رئيس هيئة إدارة أذر خالتشه عن تاريخ حياكة السجاد في أذربيجان مفيدا أن هذه التقاليد التاريخية تجري استعادتها حاليا من قبل دولة أذربيجان باعتناء خاصة.

    وأضاف أن قراباغ أرض أذربيجان التاريخي والسجاجيد المنسوجة فيها والنقوش والزخارف عليها تدل هي الأخرى على ان قراباغ احد مراكز الثقافة القديمة الأذربيجانية وكان نسج الزرابي يحتل المركز الأول في صفوف الحرف الكثيرة الموجودة في قراباغ فتحيي دولة أذربيجان زرابي قراباغ التاريخية لتستعيد لها سمعتها السابقة.

    ثم تفقد المشاركون المعرض.

    AZERTAG.AZ :افتتاح معرض زرابي أذربيجان في الولايات المتحدة الأمريكية
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