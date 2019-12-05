أذربيجان: ستقام فعالية اجتماعية بدعم من الحكومة الإيطالية

روما، 5 ديسمبر، أذرتاج

ستقام حفلات موسيقية لمجموعات "شاه سكيا أوركسترا" (Shah Scia Orchestra) و"إيجوموتو" (EgoMuto) و"دانزا موبيل" (Danza Mobile) بالإضافة إلى المغنية وعازفة البيانو في ميلانو سيلفيا زارو(Danza Mobile) والذين سيزورون أذربيجان يومي 7 و9 ديسمبر. تنظم الزيارة جمعية " Nazaret" الإيطالية للتعاونيات الاجتماعية بدعوة سفارة هذا البلد في أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن الحفلات الموسيقية ستقام في إطار مهرجان "المهارات المميزة" الدولي. الهدف الرئيسي هو ترويج مهارات الناس دون النظر إلى إعاقتهم الجسدية.

ستعرض أعمال الأشخاص ذوي المهارات المميزة في الحدث في 7 ديسمبر.

في 9 ديسمبر، ستقدم مجموعة من الأطفال الأذربيجانيين المصابين بمتلازمة داون عروضاً للجمهور. سيقام هذا الحدث بالتعاون المشترك للسفارة الإيطالية في أذربيجان ومؤسسة حيدر علييف واليونيسيف.

آيجون علييفا

المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

روما