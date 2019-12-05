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    مناقشات حول دراسة تاريخ ولاية قارص التركية

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٩ [١١:٢١]

    باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

    أفادت أذرتاج أن مديرة معهد الآثار والإثنوغرافيا في أكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان البروفيسورة مايسه رحيموفا التقت بروفيسور المعهد الموسيقي العالي لجامعة القوقاز في مدينة قارص التركية ورئيس كرسي الموسيقى الشعبية التركية رفيق عمراني ورئيسة حلقة الثقافة والفنون لقارص ويدات أكتشاكوز.

    قدمت البروفيسورة مايسه رحيموفا في اللقاء معلومات للضيوف عن الأبحاث المنفذة في المعهد الذي تترأسه.

    قال رفيق عمراني إن منطقة قارص في تركيا، خاصة الأراضي التي تقع فيها آني القديمة، مرتبطة ثقافياً وتاريخياً بجنوب القوقاز وأذربيجان. وأكد أن العديد من الدول مهتمة باستكشاف التاريخ الثقافي لهذه المنطقة، ومن المهم من هذه الناحية أن علماء بلدنا يدرسون التراث الثقافي للأتراك الأذربيجانيين في تاريخ قارص.

    قدمت رئيسة حلقة الثقافة والفنون لقارص ويدات أكتشاكوز التي ساهمت في إدراج منطقة آني في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2016، معلومات عن دراسة الآثار التاريخية للمنطقة وبحوثها التي تقوم بها هي نفسها في هذا المجال.

    في الاجتماع، اقترح توقيع اتفاقية التعاون بين جامعة "خزر" لقارص ومراكز البحوث الأخرى في المنطقة ومعهد الآثار والاثنوغرافيا لتمثيل العلماء الأذربيجانيين في الدراسات التي أجريت في آثار قارص وآني.

    في النهاية، تم تقديم لمنشورات العلمية للمعهد للضيوف الأتراك.

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