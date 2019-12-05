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    علم وتعليم


    صدور "فهرس المخطوطات المزينة بالمنمنمات"

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٩]

    باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

    تم إصدار فهرس للمخطوطات المنمنمة في معهد المخطوطات باسم محمد فضولي لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان.

    أفادت أذرتاج نقلا عن المعهد أن الكتاب يحكي عن المخطوطات الأكثر قيمة المخزونة في مخزن المخطوطات للمعهد ومؤلفيها وتواريخ نقلها وخصائصها القديمة وعدد المنمنمات في كل مخطوطة وميزاتها. تعد هذه المخطوطات التي يرجع تاريخها إلى القرون من الخامس عشر إلى التاسع عشر غنية بأعمال الشعراء الكبار في الشرقين الأدنى والأوسط - فردوسي ونظامي وسعدي وحافظ ونوائي وفضولي.

    كما تضم النشرة صوراً لمنمنمات ملونة رقيقة في مخطوطات محفوظة في المعهد.

    يحظى الفهرس بأهمية كبيرة في دراسة فن المنمنمات الأذربيجانية وثقافة الكتب وتراثنا الثقافي بشكل عام.

    مؤلفة الفهرس الدكتورة في علم اللاهوت نائلة سليمانوفا ومحرره العلمي مدير معهد المخطوطات الدكتورة في علم اللغة والأدب البروفيسور باشا كريموف.

    فن المنمنمات الإسلامية هو فن التصوير الإسلامي في المخطوطات.

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    صدور "فهرس المخطوطات المزينة بالمنمنمات"