الاحتفال بيوبيل الشاعر تركمان العراق الكبير تلعفرلي فلك أوغلو في أنقرة

أنقرة ، 6 ديسمبر، أذرتاج

عُقد المؤتمر المكرس لحياة وإبداع الشاعر الكبير لتركمان العراق تلعفرلي فلك أوغلو في مقر المنظمة الثقافية التركية (TURKSOY) في أنقرة.

افادت أذرتاج أن المؤتمر السادس عشر المنعقد في إطار برنامج التعرف على الشخصيات البارزة للعالم التركي كرس للاحتفال بالذكرى التسعين لميلاد الشاعر الكبير. حضر المؤتمر ممثلون معروفون عن مجتمع أنقرة، بما في ذلك الشعراء وكذلك المواطنون التركمان العراقيون الذين يدرسون في أنقرة.

تحدث كل من الأمين العام للتركسوي دوسن كاسينوف وموظف سفارة العراق بتركيا قاسم العطار رئيس فرع الثقافة التركمانية لاتحاد الأدباء والكتاب العراقيين والعضو السابق للبرلملن العراقي فوزي أكرم ترزي أوغلو ورئيس حلقة الثقافة الكركوكية الباحث والكاتب شمس الدين كوزيجي والشاعر المعروف من منطقة تلعفر لولاية الموصل مقداد هاودي في كلماتهم عن جوانب مختلفة للحياة الروحية والإبداع الغني لصاحب اليوبيل.

ثم قدم كتاب " انطقي يا لغتي، انطقي" الذي يعكس حياة وإبداع الشاعر الكبير تلعفرلي فلك أوغلو إلى المشاركين. أعد الكتاب للطبع من قبل شمس الدين كوزيجي واصدره التركسوي.

وأخيراً، تم تقديم البرنامج الفني واسع النطاق. غنى المغنون الآشوغ الأغاني من قصائد تلعفرلي فلك أوغلو.