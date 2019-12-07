فوزي أكرم ترزي أوغلو: إن زرع 650 ألف شجرة في يوم واحد هو اعلى تقدير لشخصية نسيمي الخالدة

أنقرة، 7 ديسمبر، أذرتاج

لم يسر استقلال أذربيجان وتنميتها متعددة الجوانب وإنجازاتها الكبيرة بالإضافة إلى اندماجنا السريع في المجتمع العالمي مواطنينا فقط، بل أيضاً أبناء جلدتنا الذين يعيشون في دول مختلفة في العالم، وكذلك الملايين من أبناء العالم التركي. يتابع هؤلاء الناس ببالغ الاهتمام كل فعاليات متعلقة بأذربيجان بلادنا. ضيفنا اليوم هو رئيس مكتب الثقافة التركمانية لاتحاد الأدباء والكتاب العراقيين والعضو السابق في البرلمان العراقي فوزي أكرم ترزي أوغلو. التقيناه في مقر منظمة الثقافة التركية (TURKSOY) في أنقرة. بعد التحية مباشرة أعرب عن شكره والسبب مشاركتي في المؤتمر المنعقد في تركسوي تكريساً لحياة وإبداع الشاعر التركماني العراقي الكبير تلعفرلي فلك أوغلو. في هذا المؤتمر المكرس للاحتفال بالذكرى التسعين لميلاد الشاعر الكبير، أقيم مراسم التقديم لكتاب "إطلقي يا لغتي، إطلقي" الذي يعكس حياته وإبداعه. وهكذا، يجيب رئيس مكتب الثقافة التركمانية لاتحاد الأدباء والكتاب العراقيين والعضو السابق في البرلمان العراقي فوزي أكرم ترزي أوغلو على أسئلة المراسل الخاص لوكالة أذرتاج. بالطبع، سؤالي الأول كان حول اهتمام تركيا بشخصية وإبداع تلعفرلي فلك أوغلو. ولكن، بدأ فوزي أكرم ترزي أوغلو، ودون تردد، في التعبير عن حبه لبلادنا وشعبنا.

- أذربيجان هي وجودنا. يحي كل تركماني عراقي في قلبه حبه لأذربيجان. اليوم، شهدنا أن صلة الرحم التي أظهرتموها لشخصيتنا التاريخية وأدبنا ستظل خالدة إلى الأبد. يعد عقد تركسوي المؤتمر المكرس للحياة والإبداع لشاعرنا الكبير تلعفرلي فلك أوغلو حدثاً تاريخياً. لأذربيجان مكانها ومسارها ومساهمتها في تنظيم هذا الحدث كقوة رائدة في هذه المنظمة. كل تركماني يسمع اسم فضولي ونسيمي في بلادنا يتذكر أذربيجان على الفور. لدينا التاريخ والأدب والثقافة المشتركة مع أذربيجان. والشاعر الكبير تلعفرلي فلك أوغلو أحد هذه القيم المشتركة لدينا.

- بالنسبة لنسيمي، كما تعلم، أعلن عام 2019 "عام نسيمي" بموجب مرسوم الرئيس إلهام علييف. أعلنت منظمة TURKSOY عام نسيمي للعالم التركي. بمبادرة من النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا، ستزرع 650 ألف شجرة في يوم واحد للاحتفال بالذكرى الـ 650 لميلاد نسيمى.

- لأذربيجان دور استثنائي في ترويج إبداع النسيمي في العالم كشخصية تاريخية وشاعر عظيم. نسيمي هو رمز نقي لجميع طبقات المجتمع البشري. إنه مثال على النقاء والصفاء على قدر ما كان بالإمكان. قامت أذربيجان بالكثير من العمل لتخليد اسم الشاعر الكبير ونشر أشعاره. لكن مبادرة زرع 650 ألف شجرة في اليوم تكريماً لميلاده هي أعلى تقدير يعزى إلى الشاعر الكبير. هذه المبادرة النبيلة هي شهادة على خلود شخصية نسيمي. نرحب بهذه المبادرة ونؤيدها بحب التركمان العراقي الكبير، بما في ذلك أهل القلم.

- كيف تبدو أذربيجان من الموصل وكركوك؟

- أذربيجان هي أهم جزء من وجودنا. نحمل العلم الجميل ثلاثي الألوان على رؤوسنا وحب الوطن في أعماق قلوبنا وقضية قاره باغ في مقدمة كفاحنا وألم الإبادة الجماعية في خوجالي أمام قافلة حزننا. أثنيت على كل حبي وشوقي في سطور ملحمة "أذربيجان". نأمل، إن شاء الله، أن يؤدي نشر هذه الملحمة إلى نقل حب التركمان العراقيين وعطفهم لأذربيجان إلى القمم.

صابر شاهتختي

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

أنقرة