  متحف الأرميتاج يهدي الكتابة الحجرية لجنكيز خان إلى منغوليا

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

أهدى متحف الأرميتاج الحكومي في سانكت بطرسبرغ بروسيا نسخة من الكتابة الحجرية لجنكيز خان للقرن الثالث عشر وأحد أقدم الأثار المنغولية الكتابية إلى منغوليا.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة تاس أن هذا الأثر التاريخي سيوضع في متحف جنكيز خان الذي سيفتح في أولان باتور. أعلن ذلك رئيس وزراء منغوليا أوخناجين خوريلسوخ في حفل توقيع الوثيقة ذات الصلة مع المدير العام للمتحف ميخائيل بياتروفسكي حول تسليم نسخة من الأثر التاريخي.

أشار رئيس وزراء منغوليا إلى أن بلاده تتخذ تدابير لدراسة تراث جنكيز خان. لذلك، سيبدأ بناء متحف جنكيز خان في أولان باتور في العام المقبل. أعرب أوخناجين خوريلسوخ عن شكره للجانب الروسي لتقديم مثل هذا الأثر التاريخي القيم.

الكتابة الحجرية لجنكيز خان عبارة عن صفيحة من الجرانيت المؤرخ في 1224-1225. وتنص على أن " جنكيز خان الذي أخضع أهل سارتول جمع كل القادة العسكريين للأمة في المكان الذي يدعى ببوخا – سوجيخاي وشد إسوينخي القوس وأطلق السهم على بعد 335ساجين." تم اكتشاف الكتابة الحجرية في القرن التاسع عشر في جنوب سيبيريا وإرسالها إلى الأرميتاج في عام 1936. في عام 2017، تم مسح الكتابة ونمذجها في المختبر العلمي الروسي لمعالجة المعادن الثمينة.