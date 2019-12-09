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    سكان باكو تشهد الكسوف الشمسي الأخير لهذا العام

    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٢]

    باكو، 9 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    سيكون الكسوف الشمسي الأخير لهذا العام في يوم 26 ديسمبر / كانون الأول.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد شماخي للفيزياء الفلكية الحامل اسم نصر الدين توسي لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن ذلك اليوم ستشرق الشمس صباحا وجسمها مغطى بالقمر عدا حوافها التي ستظهر كأنها خاتم من النور، في هذه الحالة نحن أمام ظاهرة بديعة تُسمى بـ "الكسوف الحلقي". ستبدأ هذه الظاهرة الطبيعية في الساعة 06:30 بتوقيت باكو وستنتهي في الساعة 12:06.

    سيشاهد الكسوف الشمسي الأخير في مدينة باكو أيضا.

    AZERTAG.AZ :سكان باكو تشهد الكسوف الشمسي الأخير لهذا العام
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